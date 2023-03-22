"Россия станет китайской ресурсной колонией" или что означают обещания Путина КНР

Как заявил Путин, России придется обеспечить Китай "непрерывными поставками нефти", а также увеличить экспорт газа. В прошлом году по газопроводу "Сила Сибири" должно было быть поставлено 15 миллиардов кубометров газа, а в следующем году этот объем должен выйти на запланированные 38 миллиардов кубометров в год.

"До 2030 года общий объем поставок газа в Китай составит не менее 98 млрд кубометров в год, а также еще 100 млн тонн сжиженного природного газа", - сказал Путин. Именно этот объем Россия планирует развить к 2030 году. В настоящее время производство сжиженного газа в России в три раза меньше и в 2022 году составило 32,3 млн тонн.

Ожидается, что в ближайшие годы будет построен новый газопровод "Сила Сибири-2", который позволит поставлять Китаю через территорию Монголии 50 миллиардов кубометров газа в год.

Россия предложила Китаю природные ресурсы в обмен на поддержку, которую Кремль считает критически важной для продолжения войны против Украины, сообщил Financial Times источник, близкий к Кремлю. В прошлом году Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 10%, угля на 21%, а объем поставок газа увеличился в 1,5 раза. В ответ Китай поставил в Россию электронику и оборудование почти на пять миллиардов долларов, заменив товары западных компаний.

"Логика событий предсказывает, что мы полностью станем китайской ресурсной колонией. Нашими серверами будет Huawei, Китай будет получать наш газ по газопроводу "Сила Сибири", а к концу этого года юань станет основной валютой во внешней торговле", - сообщил Financial Times источник в Кремле.

Санкции еще больше подчеркнули асимметричность отношений между Россией и Китаем. Фактически больше не скрывается, что Россия сейчас выступает в роли "новейшего партнера" Китая.