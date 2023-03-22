Видео ⟩ "Гонки здесь постоянно!" Под Бауской жителей беспокоят местные лихачи

Рядом с местом ДТП несколько жилых домов. Один из них находится прямо на повороте, где, вероятнее всего, водитель BMW не справился с управлением. Жильцы дома говорят, что шумы, характерные для драг-рейсинга, здесь не новость.

Звуки, похожие на автомобильные гонки, чаще всего слышны ночью. Уже несколько раз видели автомобиль Audi, который на большой скорости и очень громко мчался по улице Берзкалну.

На этот раз последствия аварии - поврежденные деревья и остатки железа, которые очень быстро убрали, однако исход мог быть фатальным не только для водителей, но и для прохожего.

В Госполиции порталу TVNET ранее сообщили, что ни вызова, ни каких-либо известий о происшествии не поступало - вплоть до момента, когда видео появилось в открытом доступе.

В ответ на обнародованную информацию началось выяснение обстоятельств. Виновное лицо установлено, возбуждено два дела об административных правонарушениях: за необоснованный съезд с проезжей части и за оставление места ДТП. Применимыми санкциями за данные нарушения являются предупреждение или штраф в размере до 140 евро, а за оставление места ДТП - штраф в размере до 700 евро и запрет на управление транспортным средством от трех месяцев до двух лет.

Установлено, что авария произошла 20 марта в Бауске, на улице Берзкалнес, когда мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем BMW, без причины съехал с дороги и врезался в придорожные деревья.

Пострадавших в аварии нет.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)