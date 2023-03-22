Во исполнение контракта на поставку продовольствия для армии Национальные вооруженные силы (NBS) к среде, 22 марта, перечислили зарегистрированной в Рое компании Zītari LZ 194 474 евро, сообщили в Министерстве обороны.
Скандальная закупка: армия перечислила Zītari LZ почти 200 тыс. евро
Контракт заключен на пять лет с максимальной суммой поставки до 220 млн евро. После заключения договора, по состоянию на 21 марта, NBS перечислила Zītari LZ 194 474 евро.
Министр обороны Инара Мурниеце ранее указывала, что Минобороны оценивает юридические аспекты возможного расторжения контракта. Премьер-министр Кришьянис Кариньш также подписал постановление, предписывающее министерству оценить возможности расторжения договора. Мурниеце также заявила, что сумма запланированного контракта совершенно не соответствует бюджету NBS.
Общедоступный договор показывает, что заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора, уведомив об этом исполнителя не менее чем за 90 дней. Также по взаимному согласию сторон договор может быть расторгнут до истечения срока действия договора. В договоре также упоминаются форс-мажорные обстоятельства.
Как сообщалось, Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное производство в отношении закупки, организованной Государственным оборонным центром логистики и закупок (VALIC).
В настоящее время право на защиту имеют четыре фигуранта уголовного дела - два члена закупочной комиссии, представитель компании и советник бывшего министра обороны Артиса Пабрикса. Ни один человек не был освобожден под залог в этом уголовном процессе.
В то же время глава закупочной комиссии, бывший член Национального объединения Эрик Эзериньш и некий чиновник NBS отстранены от работы в оборонном ведомстве. Неизвестно, фигурируют ли эти два чиновника как члены комиссии в уголовном производстве, расследуемом KNAB.
Минобороны в связи с закупкой на сумму 220 млн евро начало служебную проверку.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления. Согласно базе данных KNAB, в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а годом ранее - 2000 евро. В 2015 и 2017 годах она пожертвовала в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".
В 2021 году оборот Zītari LZ составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, а прибыль - 31 800 евро, а в 2018 году оборот составил 2 314 098 евро, а прибыль - 160 985 евро. В предыдущие годы оборот компании также превышал два миллиона евро.
У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств - четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.
Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям NBS на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу NBS, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.
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