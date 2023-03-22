Мурниеце назвала чиновников, отстраненных по делу о скандальной закупке для армии

Как сообщалось, в деле о закупке продовольствия для армии, которое расследует KNAB, право на защиту имеют два члена комиссии по закупкам, представитель компании и советник бывшего министра обороны.

Ни один человек не был освобожден под залог в этом уголовном процессе. Бюро в настоящее время не может предоставить больше информации о лицах, участвующих в уголовном процессе.

Закупочную комиссию, организованную Государственным центром логистики и снабжения обороны (VALIC), возглавлял Эрик Эзериньш, а Риналда Грина была заместителем председателя комиссии.

В состав комиссии входили Имант Фрайбергс, Карлис Судрабс, Санита Вайдере, Эрвин Скудра, Инга Акменькална-Авана и Валдис Вернерс, советник тогдашнего министра обороны Артиса Пабрикса. Член комиссии Игорь Марченко работал с 18 октября 2021 года по 21 марта 2022 года.

Агентство LETA удостоверилось, что телефон Эзериньша отключен с 16 марта. То же самое теперь и с телефоном Вернерса. Последний, однако, 16 марта, когда KNAB сообщил о задержании трех человек по указанному делу, заявил LETA, что агентство не связывалось с ним по поводу закупки, что он не подвергался обыску и что ему стало известно о возбуждении уголовного дела из СМИ. При этом Вернерс повторил, что не совершал никаких противоправных действий со своей стороны и готов обратиться в KNAB, если ведомству потребуются его объяснения.