В расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) деле о закупке продовольствия для армии одним из отстраненных от должности чиновников является глава комиссии по закупкам, бывший член Национального объединения Эрик Эзериньш, следует из заявления министра обороны Инары Мурниеце в программе ЛТВ Rīta panorāma.
Мурниеце назвала чиновников, отстраненных по делу о скандальной закупке для армии
Мурниеце не назвала его напрямую, но признала, что речь идет о руководителе конкретной закупочной комиссии. Ранее агентство LЕТА сообщало, что комиссию возглавил Эзериньш.
На вопрос, является ли Эзериньш членом Нацобъединения, Мурниеце ответила, что, по имеющейся у нее информации, Эзериньш вышел из партии.
Другое лицо, временно отстраненное по приказу министра, является должностным лицом Национальных вооруженных сил, которое отвечало за конкретные закупки. Министр не назвала ни имени, ни звания этого человека, сославшись на интересы следствия.
В отношении других должностных лиц, участвовавших в заключении этого контракта, до сих пор продолжаются проверки.
Мурниеце сообщила, что поручила юристам Министерства обороны оценить юридические аспекты возможного расторжения договора. По ее словам, важно также оценить целесообразность закупки, то есть "купило ли государство что-то стоящее". Оценивать это будет Государственный контроль.
Служба военной разведки и безопасности оценит вышеупомянутый договор с точки зрения безопасности.
Мурниеце добавила, что надеется получить первые отчеты инспекторов в ближайшие дни. В случае расторжения контракта нет оснований беспокоиться о том, что армия будет голодать. Как именно это произойдет, министр пока ответить не смогла, заявив, что вопрос оценивается.
Как сообщалось, в деле о закупке продовольствия для армии, которое расследует KNAB, право на защиту имеют два члена комиссии по закупкам, представитель компании и советник бывшего министра обороны.
Ни один человек не был освобожден под залог в этом уголовном процессе. Бюро в настоящее время не может предоставить больше информации о лицах, участвующих в уголовном процессе.
Закупочную комиссию, организованную Государственным центром логистики и снабжения обороны (VALIC), возглавлял Эрик Эзериньш, а Риналда Грина была заместителем председателя комиссии.
В состав комиссии входили Имант Фрайбергс, Карлис Судрабс, Санита Вайдере, Эрвин Скудра, Инга Акменькална-Авана и Валдис Вернерс, советник тогдашнего министра обороны Артиса Пабрикса. Член комиссии Игорь Марченко работал с 18 октября 2021 года по 21 марта 2022 года.
Агентство LETA удостоверилось, что телефон Эзериньша отключен с 16 марта. То же самое теперь и с телефоном Вернерса. Последний, однако, 16 марта, когда KNAB сообщил о задержании трех человек по указанному делу, заявил LETA, что агентство не связывалось с ним по поводу закупки, что он не подвергался обыску и что ему стало известно о возбуждении уголовного дела из СМИ. При этом Вернерс повторил, что не совершал никаких противоправных действий со своей стороны и готов обратиться в KNAB, если ведомству потребуются его объяснения.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш подписал резолюцию, которой Министерству обороны поручено оценить возможность расторжения договора на поставку продовольствия латвийской армии с победившей в закупке компанией Zītari LZ, одновременно обеспечив непрерывность продовольственного снабжения, сообщили в бюро премьер-министра.
Премьер распорядился произвести оценку, принимая во внимание недостатки в государственной закупке на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил.
Министерство обороны должно подготовить доклад о возможностях расторжения договора до 31 марта этого года, чтобы он мог быть рассмотрен на заседании правительства 4 апреля.
Министр обороны Инара Мурниеце объявила 7 марта, что Министерство обороны ведет оценку этого договора.
Во второй половине дня 17 марта Министерство обороны сообщило, что министр обороны Инара Мурниеце издала приказ о временном отстранении двух должностных лиц, связанных с вышеупомянутой закупкой продовольствия.
В то же время в отношении двух временно отстраненных чиновников было начато дисциплинарное расследование.
16 марта KNAB сообщил о задержании трех человек в связи с закупкой продовольствия для вооруженных сил. KNAB провел уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе 14 санкционированных судом обысков в связи с закупкой продовольствия для вооруженных сил. 3 марта KNAB возбудил уголовное производство.
Минобороны начало служебную проверку в связи с закупкой армейского продовольствия на сумму 220 млн евро. Министерство также проинформировало KNAB, прокуратуру и Государственный контроль. Проверку в прокуратуре осуществляет Координационный отдел по защите прав личности и государства Генпрокуратуры.
Зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
Закупочную комиссию возглавил член Нацобъединения (куда также входит нынешний министром обороны Инара Мурниеце) Эзериньш. Отец Эзериньша - бизнесмен Нормунд Лакучс - когда-то представлял интересы объединения Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK в Агентстве по приватизации и в правлениях различных госкомпаний.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления. Согласно базе данных KNAB, в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а годом ранее - 2000 евро. В 2015 и 2017 годах она пожертвовала в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".
В 2021 году оборот Zītari LZ составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, а прибыль - 31 800 евро, а в 2018 году оборот составил 2 314 098 евро, а прибыль - 160 985 евро. В предыдущие годы оборот компании также превышал два миллиона евро.
У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств - четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.
Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям НВС на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу НВС, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.
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