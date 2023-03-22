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Видео ⟩ "Наконец вы этого дождались!": комичный случай в эфире передачи

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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"Наконец вы этого дождались!": комичный случай в эфире передачи
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Twitter.com

Утром в среду в утренней передаче телеканала TV3 произошел курьезный случай - рассказывать о новостях погоды пришли оба ведущих - Марис Григалис и Мартиньш Спурис, пишет портал Apollo.lv.

"Кто-то сегодня перепутал график раннего эфира "900 секунд", и это не был Марис", - написал в Twitter Мартиньш, который также поделился видео, снятым утром в среду.

На опубликованных кадрах запечатлен момент, когда Мартиньш понимает - он перепутал график.

"Идите в эфир оба! Но зарплату один не получит", - смеялись коллеги.

Впрочем, они ловко вышли из ситуации, посмеявшись над произошедшим.

"Зрители, вы долго этого хотели, наконец вы дождались", - говорит в начале уникального выпуска погода Григалис.

Подробнее смотрите на видео:

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