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Передозировка наркотиками: за два месяца медики получили 500 вызовов, умерли три человека

rus.tvnet.lv
Передозировка наркотиками: за два месяца медики получили 500 вызовов, умерли три человека
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Служба неотложной медицинской помощи (NMPD)
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD)

Медики все чаще сталкиваются с последствиями передозировки запрещенными веществами. Сотрудница Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Сармите Лейтане, которая работает там уже 15 лет, не припоминает, чтобы когда-нибудь ранее число связанных с наркотиками вызовов было столь высоким, как сейчас, сообщает передача Dienas ziņas.

Только в январе и феврале было зарегистрировано 500 вызовов с диагнозом "передозировка наркотиков".

"Самое трагичное в том, что в течение двух месяцев погибли три человека: двое из погибших были подростки в возрасте до 17 лет. Именно среди молодежи оборот наркотиков увеличился, например, по сравнению с 2019 годом, когда был зарегистрирован всего один смертельный случай за весь год", - пояснила Лейтане.

Медики указывают, что наркотики подросткам очень легко доступны.

Напомним, Государственная полиция задержала группу наркоторговцев, которые занимались продажей одурманивающих веществ через коммуникационную платформу Telegram.

Полиция начала расследование по факту продажи наркотических веществ на коммуникационной платформе Telegram. В феврале этого года задержано шесть человек по подозрению в этом преступлении, в том числе организатор преступления 1983 г. рожд., женщины 1970 и 2000 г. рожд., а также мужчины 1982, 1986 и 1991 г. рожд.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что заказчики заказывали наркотические вещества у организатора преступной группы, который в свою очередь давал задания другим участникам группы.

Государственная полиция провела обыски по месту жительства членов группы в Риге, где было обнаружено 84,8 грамма кокаина, примерно 1,42 килограмма амфетамина, 1,84 килограмма марихуаны, 293,4 грамма кристаллов МДМА, 450 таблеток МДМА и 65 марок ЛСД. Также были конфискованы денежные средства - 5 870 евро, на которые наложен арест как на имущество, добытое преступным путем.

В рамках уголовного процесса несколько задержанных помещены под арест.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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