Число отравлений растет: на стол жителей Эстонии попадают ядовитые растения

Побеги и листья разных растений бывают очень похожими друг на друга и этим сбивают людей с толку: иногда съедаются растения, которые на самом деле не пригодны в пищу. Листья черемши часто путают с листьями ядовитых цветов – ландыша и безвременника. Хорошо знакомый всем ревень часто можно найти в наших садах, но, к сожалению, все равно бывает, что по незнанию в пищу попадают его ядовитые листья.

"Каждой весной стоит напоминать себе, что не все зеленое, что прорастает из земли, съедобно. Если вы вместо черемши съедите сорванный лист ландыша, у вас долгое время будет неприятное раздражение пищеварительного тракта, а отравление безвременником может привести к госпитализации. Во избежание несчастного случая стоит помнить об особом свойстве черемши – если раздавить ее листья между пальцами, можно почувствовать запах чеснока или лука. Цветочные листья так не пахнут", - объясняет глава информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер.

Несчастные случаи также происходят и с ревенем. "Иногда люди склонны забывать, что в пищу пригодны только молодые стебли ревеня. Так, например, листья ревеня иногда могут использоваться при приготовлении смузи, и таким образом привести к отравлению. Листья ревеня и старые стебли содержат токсичные вещества, поэтому они не пригодны для употребления в пищу", - напоминает всем Одер.