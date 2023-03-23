Лукашенко на мероприятиях, посвященных 80-летию трагедии Хатыни, пытается впутать Латвию

"Вы знаете: у фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей. И мы их знаем", - сказал Лукашенко.

Он считает, что "арийские стандарты" заменили либерально-демократическими ценностями, в качестве примера перечисляя "беспорядки, санкции, шантажи, цветые революции".

"Как далеко это может зайти - мы тоже знаем", - добавил Лукашенко.

Лукашенко пожаловался, что это уже происходит в соседних с Беларусью странах, упоминая классические тезисы пропаганды Кремля о росте неонацизма в этих странах, в том числе и Латвии.

Он также сожалеет, что в соседних странах сносят советские памятники "победителям".

"Видим, как просыпаются инстинкты предков - украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин", - уверен Лукашенко.

"Хатынь" - это мемориальный комплекс жертвам фашизма в Беларуси, в Минской области, на расстоянии 54 километров от Минска. Он был создан на месте бывшего поселка Хатынь, который нацисты сожгли вместе со всеми его жителями 22 марта 1943 года, свидетельствуют данные, опубликованные посольством Латвии в Беларуси.

В трагедии погибли 149 человек, в том числе 73 ребенка.

Уже сообщалось, что 15 марта в Европейском парламенте в голосовании - 557 голосов "за", 25 - "против" и 40 воздержались - была поддержана резолюция, в которой строго осуждаются действия режима Александра Лукашенко против демократической оппозиции и журналистов Беларуси, высказывается солидарность с народом Беларуси, который продолжает выступать за суверенную, свободную и демократическую Беларусь.