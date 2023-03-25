"Латышский язык = работа". Директор школы в Даугавпилсе об отстранении учителей

С переходом на латышский язык обучения все они будут учиться только на государственном языке. Однако, Марика Райчонок считает, что учителя к этому готовы - уже сейчас в основном предметы ведутся билингвально, а такие, как спорт, домоводство, музыка, визуальное искусство уже лет 15 ведутся на латышском языке.

"Переход будет осуществляться очень плавно, сейчас на латышском будут обучаться только первые, четвертые и седьмые классы. Но мы - учителя, особенно не волнуемся за этот переход. Он осуществляется не в один день, и я думаю, что он не будет уж таким резким".

Два отстранены, четыре на больничном

Тем не менее, проверка, которая идет в школе уже полтора месяца, показала, что готовы к этому не все - два человека отстранены от работы, четыре - на больничном.

По словам директора, это никак не сказалось на учебном процессе. "У нас большое количество педагогов, они замещают друг друга, нам очень помогают учителя-помощники, которые тоже являются педагогами по какому-то предмету". То есть, все уроки проходят, и на детях, на учебном процессе отсутствие шести педагогов, по словам Марики, никак не отразилось.