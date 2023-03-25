В школах и детсадах Даугавпилса проходят проверки знаний латышского языка у учителей. На данный момент, по информации, полученной "Чайкой" от руководителя Управления образования Марины Исуповой, проверку не прошли 40 педагогов - 32 из них - педагоги, работавшие в детских садах, восемь - в школах.
"Латышский язык = работа". Директор школы в Даугавпилсе об отстранении учителей
По Закону об образовании, педагоги, не прошедшие проверку, сразу же отстраняются от работы на три месяца, которые им даются, чтобы улучшить свои знания. После этого можно повторно пройти проверку. Если на экзамене им снова не удастся подтвердить, что их уровень владения государственным языком достаточен, чтобы работать в школе или детском саду, их уволят. Или они могут сами написать заявление об уходе.
Из восьми учителей, отстраненных в Даугавпилсе по результатам языковой проверки, двое - педагоги Стропской основной школы-центра развития. Еще четыре педагога этой школы ушли на больничный. Директор школы, Марика Райчонок, считает, что, возможно, главной причиной неудачи на проверке является стресс.
"Вы понимаете, что это проверка, люди волнуются. На данный момент латышский язык - это равно работа, поэтому люди понимают степень ответственности", - говорит она.
Марика Райчонок работает в Стропской основной школе-центре развития в Даугавпилсе уже 27 лет, пришла туда в 19, учителем визуального искусства. Последние 10 лет возглавляет школу и очень хорошо знает о всех проблемах и специфике работы здесь.
85 педагогов на 265 детей
Сейчас здесь учатся 265 детей - как школьников, так и дошкольников - в школе также реализуются и программы дошкольного образования. По количеству - это вторая такая специализированная школа в Латвии.
Учатся здесь дети с различными нарушениями - поведения, развития, интеллектуального развития, есть дети с целым комплексом функциональных нарушений, рассказывает Марика Райчонок. Некоторые дети в школе живут, так как в ней есть ученики не только из Даугавпилса, но и со всей Латгалии, и родители не могут возить их на занятия каждый день. С детьми работают 85 педагогов.
"Утром с детьми занимаются учителя-предметники, вечером - учителя-воспитатели, которые находятся с детьми, помогают им делать уроки и осваивать социальные функции - такие, как мамочки, помогают детям во всем", - рассказывает директор.
"Учителя к переходу готовы"
Сейчас в школе осуществляются программы обучения как на латышском языке, так и на русском. Выбор языка зависит от некоторых факторов. "Родители могут выбрать язык обучения, но, чтобы ребенок мог лучше развиваться, берется во внимание его родной язык, а также язык, на котором он обучался в дошкольном учреждении", - объясняет Марика.
Здесь также важно отметить, что дети попадают сюда не по желанию родителей, а по решению Медицинской педагогической комиссии, которая дает заключение, по какой специальной программе должен обучаться ребенок.
Но на данный момент в латышских классах учатся в основном дети, у которых родной язык латышский, в русских - дети из русских семей. По численности детей, по словам директора, в латышских и русских классах учится примерно одинаковое количество детей.
С переходом на латышский язык обучения все они будут учиться только на государственном языке. Однако, Марика Райчонок считает, что учителя к этому готовы - уже сейчас в основном предметы ведутся билингвально, а такие, как спорт, домоводство, музыка, визуальное искусство уже лет 15 ведутся на латышском языке.
"Переход будет осуществляться очень плавно, сейчас на латышском будут обучаться только первые, четвертые и седьмые классы. Но мы - учителя, особенно не волнуемся за этот переход. Он осуществляется не в один день, и я думаю, что он не будет уж таким резким".
Два отстранены, четыре на больничном
Тем не менее, проверка, которая идет в школе уже полтора месяца, показала, что готовы к этому не все - два человека отстранены от работы, четыре - на больничном.
По словам директора, это никак не сказалось на учебном процессе. "У нас большое количество педагогов, они замещают друг друга, нам очень помогают учителя-помощники, которые тоже являются педагогами по какому-то предмету". То есть, все уроки проходят, и на детях, на учебном процессе отсутствие шести педагогов, по словам Марики, никак не отразилось.
Руководитель школы рассказала, что педагоги, которые сейчас отстранены от работы, подтягивают свои знания латышского, чтобы снова пройти проверку и вернуться на работу. Она надеется, что так и будет. "Насколько мне известно, все педагоги собираются пересдавать и вернуться на работу, и я их в этом очень поддерживаю. Это специалисты с опытом работы, и я надеюсь, что все сдадут".
"Мы должны выполнять это требование"
Марика не считает, что для педагогов ее школы должны быть какие-то льготные условия относительно знания латышского:
"Если есть государственное требование, то мы, естественно, должны выполнять это требование".
Она также отмечает, что работающие здесь специалисты имеют дополнительное, специальное, образование к привычному педагогическому образованию, так как им необходим широкий спектр дополнительных знаний.
Также Марика подчеркивает, что дети, которые учатся в специализированных школах, не должны получать менее качественное образование.
"Наши дети - такие же, как и все. Да, я понимаю, что к их обучению надо приложить больше усилий, чтобы ребёнок развивался, но поэтому они должны получать еще более квалифицированную помощь".
После школы эти дети, как и выпускники обычных школ, выходят во взрослую жизнь, где знание латышского языка им будет жизненно необходимо. Очень многие из них будут жить в обществе, работать. Незнание латышского языка только усложнит их и без того непростую, к сожалению, жизнь, убеждена директор Стропской основной школы-центра развития в Даугавпилсе.
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