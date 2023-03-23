Медведев опять угрожает и обзывается

Краткий пересказ интервью был подготовлен порталом "Медуза".

Говоря об Украине, Медведев заявил, что Украина является частью России.

"Украина — это, по-честному, часть России, но мы долгое время жили в разных квартирах. На Западе не верили в решимость России сделать то, что мы сделали, и они просчитались. С некоторыми странами бессмысленно договариваться — они понимают только язык силы", - сказал Медведев.

Российское вторжение в Украину он оправдал и тем, что Украина хотела вступить в НАТО и получить ядерное оружие.

Также он в очередной раз обвинил Запад в попытках разделить Россию.

Медведев новые угрозы и обзывательства адресовал Международному уголовному суду и странам, рассматривающим задержание Путина на основании выданного судом ордера ареста.

Международный уголовный суд Медведев назвал международно-правовым импотентом.

Отдельное внимание он уделил Германии.

"В Германии отдельные придурки говорят, что если Путин приедет, то его арестуют. Это объявление войны России, в таком случае все российские средства полетят в бундестаг", - сказал Медведев.