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Медведев опять угрожает и обзывается

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Медведев опять угрожает и обзывается
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Экс-президент России Дмитрий Медведев.
Экс-президент России Дмитрий Медведев. Фото: Reuters/ScanPix

Бывший президент России и нынешний заместитель руководителя Совета по безопасности Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ, в котором он вновь угрожал Западу, рассуждал о войне в Украине и обзывал Международный уголовный суд, который недавно издал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Краткий пересказ интервью был подготовлен порталом "Медуза".

Говоря об Украине, Медведев заявил, что Украина является частью России.

"Украина — это, по-честному, часть России, но мы долгое время жили в разных квартирах. На Западе не верили в решимость России сделать то, что мы сделали, и они просчитались. С некоторыми странами бессмысленно договариваться — они понимают только язык силы", - сказал Медведев.

Российское вторжение в Украину он оправдал и тем, что Украина хотела вступить в НАТО и получить ядерное оружие.

Также он в очередной раз обвинил Запад в попытках разделить Россию.

Медведев новые угрозы и обзывательства адресовал Международному уголовному суду и странам, рассматривающим задержание Путина на основании выданного судом ордера ареста.

Международный уголовный суд Медведев назвал международно-правовым импотентом.

Отдельное внимание он уделил Германии.

"В Германии отдельные придурки говорят, что если Путин приедет, то его арестуют. Это объявление войны России, в таком случае все российские средства полетят в бундестаг", - сказал Медведев.

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