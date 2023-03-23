СМИ: Даня Милохин и Моргенштерн попали в ДТП в Таиланде

Сообщается, что Моргенштерн и Даня Милохин ехали на арендованном скутере, но в какой-то момент не справились с управлением и врезались в машину местного жителя. Подробности инцидента устанавливаются.

"Предварительно, на дороге около пляжа Банг Тао парочка не справилась с управлением скутером и влетела в машину местного водителя. Кто из них был за рулем - неизвестно", - пишут СМИ.

О травмах участников ДТП не сообщается.

Напомним, Даня Милохин покинул Россию несколько месяцев назад. В последнее время в соцсетях можно найти совместные фото и видео с рэпером Моргенштерном, который в РФ признан "иноагентом".