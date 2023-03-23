Чт, 23.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

СМИ: Даня Милохин и Моргенштерн попали в ДТП в Таиланде

rus.tvnet.lv
СМИ: Даня Милохин и Моргенштерн попали в ДТП в Таиланде
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Моргенштерн и Даня Милохин
Моргенштерн и Даня Милохин Фото: Кадр из видео

23 марта СМИ сообщили, что Даня Милохин и Моргенштерн попали в аварию на Пхукете. Об этом пишет Telegram-канала Popcake.tv.

Сообщается, что Моргенштерн и Даня Милохин ехали на арендованном скутере, но в какой-то момент не справились с управлением и врезались в машину местного жителя. Подробности инцидента устанавливаются.

"Предварительно, на дороге около пляжа Банг Тао парочка не справилась с управлением скутером и влетела в машину местного водителя. Кто из них был за рулем - неизвестно", - пишут СМИ. 

О травмах участников ДТП не сообщается. 

Напомним, Даня Милохин покинул Россию несколько месяцев назад. В последнее время в соцсетях можно найти совместные фото и видео с рэпером Моргенштерном, который в РФ признан "иноагентом". 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх