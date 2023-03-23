Видео ⟩ "20 евро для меня - большие деньги": судебный аукцион отменили, но плату за участие не вернули

"Если аукцион не состоялся не по моей вине, почему мне не возвращают деньги? - недоумевает Язеп. - 20 евро для меня большие деньги, я пенсионер. Я считаю, это мошенничество".

Язеп вернул уплаченный залоговый сбор, но взнос за участие в аукционе в размере 20 евро возмещен так и не был. Мужчина обратился в администрацию суда, но ему сказали, что взнос за участие не возвращается.

В судебной администрации, находящейся в ведении Минюста, подтверждают - если должник вовремя погасит задолженность, торги прекращаются, а плата за участие не возвращается. Министерство заявляет, что правила такие, какие они есть, и в настоящее время их менять не планируется.

Ежегодно проводится в среднем 2000 принудительных аукционов. Каждый десятый из них был аннулирован, потому что долг был погашен.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)