В Юрмале недалеко от Лиелупе обнаружили женщину без признаков жизни, сообщает программа Degpunktā на TV3.
Видео ⟩ В Юрмале у реки обнаружена мертвая женщина. Полиция выясняет обстоятельства
В Юрмале у реки обнаружена мертвая женщина. Полиция выясняет обстоятельства
Местные жители исключают возможность того, что женщина могла заниматься подледной ловлей.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. Возможно, произошел несчастный случай, однако также нельзя отбрасывать версию самоубийства или убийства.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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