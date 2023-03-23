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Видео ⟩ В Юрмале у реки обнаружена мертвая женщина. Полиция выясняет обстоятельства

rus.tvnet.lv
В Юрмале у реки обнаружена мертвая женщина. Полиция выясняет обстоятельства
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Фото: mycteria/Shutterstock

В Юрмале недалеко от Лиелупе обнаружили женщину без признаков жизни, сообщает программа Degpunktā на TV3.

Местные жители исключают возможность того, что женщина могла заниматься подледной ловлей.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. Возможно, произошел несчастный случай, однако также нельзя отбрасывать версию самоубийства или убийства.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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