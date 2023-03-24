В среду, 22 марта, мотоцикл Yamaha в Огре попал в серьезную аварию, столкнувшись с легковым автомобилем Audi. Авария произошла поздно вечером, но привлекла внимание многих жителей города, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ В Огре мотоцикл столкнулся с автомобилем. Есть пострадавшие
В Огре мотоцикл столкнулся с автомобилем. Есть пострадавшие
Асфальт был усеян обломками обоих транспортных средств. Удар, прозвучавший при столкновении, был настолько громким, что разбудил женщину, проживающую в соседнем доме.
После аварии медики доставили одного пострадавшего в медицинское учреждение с травмами средней тяжести, другого - в удовлетворительном состоянии. Оба пострадавших пассажиры мотоцикла.
Госполиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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