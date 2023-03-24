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Видео ⟩ В Огре мотоцикл столкнулся с автомобилем. Есть пострадавшие

rus.tvnet.lv
В Огре мотоцикл столкнулся с автомобилем. Есть пострадавшие
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Фото: кадр из видеоролика

В среду, 22 марта, мотоцикл Yamaha в Огре попал в серьезную аварию, столкнувшись с легковым автомобилем Audi. Авария произошла поздно вечером, но привлекла внимание многих жителей города, сообщает передача Degpunktā.

Асфальт был усеян обломками обоих транспортных средств. Удар, прозвучавший при столкновении, был настолько громким, что разбудил женщину, проживающую в соседнем доме.

После аварии медики доставили одного пострадавшего в медицинское учреждение с травмами средней тяжести, другого - в удовлетворительном состоянии. Оба пострадавших пассажиры мотоцикла.

Госполиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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