Видео ⟩ В Огре мотоцикл столкнулся с автомобилем. Есть пострадавшие

Асфальт был усеян обломками обоих транспортных средств. Удар, прозвучавший при столкновении, был настолько громким, что разбудил женщину, проживающую в соседнем доме.

После аварии медики доставили одного пострадавшего в медицинское учреждение с травмами средней тяжести, другого - в удовлетворительном состоянии. Оба пострадавших пассажиры мотоцикла.

Госполиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке