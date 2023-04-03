Католический мир скоро отмечает Пасху: что надо знать о самом важном дне в году

Особым этот праздник является для детей, которые получают в подарок шоколадных зайцев, а также другие сладости. У католиков принято дарить детям на Пасху подарки.

Традиции и приметы на католическую Пасху

По традиции, большинство католических семей проводят утро Светлого Христова Воскресения в церкви. Тот, кто не может себе позволить отправиться в церковь, прочтет молитвы дома.

Для некоторых народов символом Пасхи является кролик, для других - ягненок.

Универсальным символом праздника можно назвать букет цветов, являющийся знаком вечной жизни. Мужчины дарят цветы своим матерям и женам.

Для детей существуют специальные игры. Взрослые прячут яйца, а дети должны их найти. Побеждает тот, кто найдет больше всего яиц. Это очень веселая игра, которая помогает детям приобщиться к радости воскрешения Мессии в их детском и беззаботном мире.

Галерея: Празднование Пасхи в мире

Согласно католическим приметам,

если на Пасху кто-то незнакомый попросит вас о помощи, это значит, что Господь таким образом помогает снять грех с души. Именно поэтому нельзя отказывать людям в этот великий праздник.

Отмечается Пасха еще с вечера субботы, то есть с 8 апреля, когда после торжественного богослужения церковнослужители разводят костер и зажигают от него большую свечу. Прихожане зажигают от этой свечи свои свечки и несут их домой. Также накануне Пасхи у католиков проводится обряд крещения взрослых. Он необходим для очищения грехов, для наполнения жизни радостью.