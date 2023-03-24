В Париже столкновения из-за пенсионной реформы, в Бордо подожгли муниципалитет. На улицы Франции вышли более миллиона человек

В целом по стране в связи с беспорядками были арестованы 80 человек, 33 из них - в Париже.

Это уже девятый день демонстраций против реформы, которую президент Франции Эммануэль Макрон называет абсолютно необходимой. Она была предложена на рассмотрение в январе, а на прошлой неделе лидер страны утвердил ее без голосования парламента, из-за чего кризис обострился.

В понедельник правительство выдержало вотум недоверия в парламенте с перевесом всего в семь голосов.

По данным главного французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в четверг на парижских улицах собрались порядка 800 тыс. человек. Полиция при этом оценила число участников демонстрации в несколько раз меньше - в 119 тыс. человек.

В отдельных районах Парижа начались беспорядки. Небольшие группы протестующих стали кидать в полицейских камнями и запускать фейерверки, те в ответ применили слезоточивый газ.

В Париже некоторые протестующие стали вести себя агрессивно, и полиция применила слезоточивый газ Фото: Reuters

Беспорядки в Париже Фото: Reuters