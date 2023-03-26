Шесть чувствительных для общества Латвии тем, два языка и более 1000 комментариев на всех платформах TVNET и RUS TVNET - таковы итоги проекта "Взаимные претензии"/Savstarpējās pretenzijas. Удивительным образом тема, поднятая в серии статей RUS TVNET, перекликается с набирающим популярность документальным фильмом Станислава Токалова Viss būs labi ("Все будет хорошо"). Такое наблюдение в эфире "Кто вам платит?" обсудили его ведущие.
Об удивительном пересечении проекта RUS TVNET и фильма Токалова Viss būs labi
20 февраля RUS TVNET запустил дискуссионный проект "Взаимные претензии". За это время на обоих языках - русском и латышском - вышли материалы по шести темам, которые традиционно разделяют латвийское общество: знания госязыка и обучение на нем, 9 мая и наследие СССР, институт неграждан и СМИ на русском. По каждому из этих вопросов существуют словно две Латвии.
Интересно, что и на русском, и на латышском языке самими читаемыми стали одни и те же темы - знание государственного языка и жизнь в СССР, а самыми комментируемыми - 9 мая и полный переход школ на государственный язык обучения.
Проект не стремился решить проблемы, с которыми Латвия не справилась за 30 лет, но старался начать или продолжить уважительный диалог, показав точку зрения, опыт и где-то обиду и непонимание каждой из сторон.
"Что сделал проект? Да, в микро масштабах, но немножко пробил эти бреши. И то, что он вышел на двух языках, то, что как бы одни увидели, другие.... И когда [Станислав] Токалов выпустил свой фильм и туда пришли латыши, посмотри, какая реакция, они увидели совсем другой мир", - высказался журналист, ведущий "Кто вам платит?" Вадим Радионов.
Удивительное совпадение по времени - проект RUS TVNET "Взаимные претензии" во многом поднимает ту же тему, что и Станислав Токалов в своем документальном фильме.
"Рассказывая о судьбах трех женщин разных поколений в семье русскоязычного латвийского кинорежиссера, фильм пытается выяснить, как живет сегодня полумиллионная русская община Балтии. В фильме делается попытка понять, смогла ли эта семья, приехавшая из России в 1955 году, найти свое место в латвийском обществе за 30 лет независимости", - говорится в аннотации к документальному фильму Станислава Токалова.
Фильм, с одной стороны, получил похвалу и восторженные оценки и даже дополнительные сеансы, что с документальными картинами случается не часто, с другой стороны, и долю негативных комментариев.
"Журналисты хвалили этот фильм. И к ним в комментарии пришли люди. И, казалось бы, фильм как раз про то, о чем мы говорим, про диалог между общинами, про попытку услышать другую сторону, про вот это все.
И приходят в комментарии люди, которые еще не видели фильма, но уже осуждают сразу же. Был комментарий: "Как вообще с ними можно о чем-то договариваться, если они снесли памятник". Потому что, конечно, на афише падающая стела памятника в Пардаугаве.
Но ведь да, со всеми нужно договариваться и говорить, и обсуждать, а не просто кидаться, налеплять бирки. Поэтому очень оптимистично, мне кажется, Вадим сказал, что вот мы там пробили пузырь", - поразмышлял журналист RUS TVNET Артем Липин.
"Я хотела бы привести к общему знаменателю, что есть какой-то дух времени, есть запрос. Мы словно не можем продолжать идти дальше, словно не можем строить эту набившую оскомину, постоянно всплывающую в наших эфирах "политическую нацию", единую прекрасную Латвию будущего, единое общество, которое так важно во времена кризисов и войны, если у нас есть такая недоговоренность, боль (...). Уже надо этот надрыв вскрыть, проговорить, признать, о чем-то договориться и идти дальше.
Я согласна, что за 30 лет мы все-таки еще этот диалог не провели. И шесть статей RUS TVNET 100% не решают всех проблем тридцати лет, и фильм Станислава Токалова тоже. Но вместе... Если бы к нам еще подключилась политическая элита, высшие должностные лица, другие СМИ и все стали бы обсуждать:
"Ребята, давайте вот это проговорим, договоримся и пойдем уже дальше и закроем это ресурсное проклятие каких-то межнациональных претензий друг к другу, найдем общие точки соприкосновения, вопросы взаимоуважения и пойдем уже дальше строить прекрасную Латвию будущего", - высказалась главред RUS TVNET Эрика Сташкевич.
Фильм Станислава Токалова можно посмотреть в Kino Bize, Forum Cinemas и Splendid Palace до 4 апреля.
Tokalova "Viss būs labi" izsludināti vēl papildseansi.— Kristīne Želve (@Zelve) March 23, 2023
Tā nenotiek bieži - filmai sākumā bija plānoti vien daži seansi ("jo uz dokumentālajām filmām kinoteātrī jau neviens neiet"), bet, acīmredzot, ir trāpīts skatītājiem svarīgā tēmā.
Vēl neesmu redzējusi, iešu. pic.twitter.com/ALOXAuBkAZ
Весь эфир "Кто вам платит?" смотрите по ссылке:
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