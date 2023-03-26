Об удивительном пересечении проекта RUS TVNET и фильма Токалова Viss būs labi

Удивительное совпадение по времени - проект RUS TVNET "Взаимные претензии" во многом поднимает ту же тему, что и Станислав Токалов в своем документальном фильме.

"Рассказывая о судьбах трех женщин разных поколений в семье русскоязычного латвийского кинорежиссера, фильм пытается выяснить, как живет сегодня полумиллионная русская община Балтии. В фильме делается попытка понять, смогла ли эта семья, приехавшая из России в 1955 году, найти свое место в латвийском обществе за 30 лет независимости", - говорится в аннотации к документальному фильму Станислава Токалова.

Фильм, с одной стороны, получил похвалу и восторженные оценки и даже дополнительные сеансы, что с документальными картинами случается не часто, с другой стороны, и долю негативных комментариев.

"Журналисты хвалили этот фильм. И к ним в комментарии пришли люди. И, казалось бы, фильм как раз про то, о чем мы говорим, про диалог между общинами, про попытку услышать другую сторону, про вот это все.

И приходят в комментарии люди, которые еще не видели фильма, но уже осуждают сразу же. Был комментарий: "Как вообще с ними можно о чем-то договариваться, если они снесли памятник". Потому что, конечно, на афише падающая стела памятника в Пардаугаве.