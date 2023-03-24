Сейчас в текстильные контейнеры предприятия в Латвии сдается в среднем до трех тонн текстиля в день, но, к сожалению, большая его часть остается несортированной и попадает в бытовые отходы, переработка или повторное использование которых практически невозможны.
3 шага по подготовке зимней одежды к следующему сезону, чтобы она не превратилась в отходы
"Чтобы текстиль, пригодный для использования или переработки, не попал на полигон отходов, важно сортировать его и еще важнее следить за тем, чтобы одежда, которую вы покупаете, прослужила по возможности дольше", - говорит Лиене Румпане, руководитель департамента управления бытовыми отходами ООО CleanR.
Мировая текстильная промышленность ежегодно создает более 16 млн тонн отходов, и только около 25% собранных текстильных изделий перерабатывается.
С приближением весны и повышением температуры компания делится советами, как позаботиться о том, чтобы зимняя одежда успешно пережила лето, не занимая лишнего места в шкафу, и продолжала служить в следующем сезоне, а не превратилась в отходы.
Румпане подчеркивает, что, правильно храня летом зимнюю одежду и обувь, мы можем не только сэкономить средства, но и уменьшить количество выбрасываемого текстиля.
"К сожалению, индустрия производства одежды является одним из крупнейших производителей отходов в мире. Еще в 2019 году исследовательская и консалтинговая компания McKinsey подсчитала, что из каждых пяти изготовленных предметов одежды три попадают на свалку, то есть не перерабатываются и не используются повторно. Кроме того, отрасль производит в среднем 1,2 миллиарда выбросов CO2 в год - столько же, сколько международные авиарейсы и морской транспорт вместе взятые", - рассказывает Румпане.
По расчетам, в странах Европейского союза (ЕС) ежегодно потребляется около шести миллионов тонн одежды, что приводит к выбросам 195 миллионов тонн CO2 и потреблению 46 400 миллионов кубометров воды.
"Сортировка текстиля - это один из способов сократить количество отходов одежды и другого текстиля, и столь же важно начинать с создания как можно меньшего количества отходов. Мы можем добиться этого с помощью простых шагов. Во-первых, продуманные действия в магазине. Прежде чем рука потянется за очередным новым платьем, брюками или другим предметом гардероба, подумай, нет ли уже в шкафу похожего наряда. Во-вторых, заботься о своей одежде и обувью, ухаживая за ними правильно и регулярно. В-третьих, при смене сезонов правильно храни одежду до следующего сезона, чтобы потом она была как новая и готова к использованию", - говорит Румпане.
Как правильно хранить одежду и обувь
#1 Начни с объективной оценки зимнего гардероба
Первый шаг - тщательно оценить свой сезонный гардероб. Избавление от лишней одежды не только освободит место в шкафу, но и может помочь тому, кто в ней больше нуждается. С другой стороны, правильная сортировка одежды и другого текстиля поможет окружающей среде.
Сначала рекомендуется разделить одежду на три категории. В первую категорию поместите то, что можно будет носить и в следующем сезоне. Эту одежду и обувь нужно будет привести в порядок и разместить на летнее хранение. Это означает, что одежду следует хранить чистой и как можно бережнее, чтобы к приходу нового сезона она выглядела как новая.
Во вторую категорию входят те предметы одежды, которые уже не нравятся и не подходят ни вам, ни членам вашей семьи. Это могут быть модели, вышедшие из моды, но еще относительно новые, которые могут быть полезны кому-то еще. Одежду, обувь, домашний текстиль в хорошем состоянии, но которые уже не кажутся привлекательными вам самим, в плотно завязанном мешке можно сдать в контейнер для сортировки текстиля.
Третья категория - это одежда, от которой следует избавиться: порванная, испорченная и непригодная к дальнейшему использованию, которую нельзя починить и невежливо дарить. Такой текстиль нельзя помещать и в сортировочные контейнеры, их нужно выбрасывать вместе с бытовыми отходами (в зеленый контейнер).
Количество текстиля, сдаваемого в контейнеры, увеличивается буквально с каждым днем, а годовой общий объем сданного текстиля измеряется сотнями тысяч килограммов. Сейчас в среднем сдается 2000-3000 килограммов в день, и объемы продолжают увеличиваться.
"CleanR установил уже 100 контейнеров для текстиля и планирует установить еще не менее 100 до конца 2023 года. Мы также предлагаем устанавливать их во дворах многоквартирных домов в Риге и других самоуправлениях Латвии, как и любые другие сортировочные контейнеры. Ближайший текстильный контейнер можно найти на сайте CleanR в разделе "Ближайший к тебе пункт" (Tev tuvākais punkts), а также на сайте skiroviegli.lv", - напоминает Румпане.
Она отмечает, что в контейнеры для текстиля можно сдавать все виды одежды, обуви и домашнего текстиля, например, шторы, постельное белье, простыни, скатерти, даже небольшие - до 1,5х2 метра - ковры.
Одежда и обувь должна быть еще пригодной для носки, обувь обязательно парной. На изделиях могут быть небольшие пятна или маленькая дырочка. Обязательное условие - сдаваемые вещи должны быть чистыми, сухими, без признаков плесени и влаги.
Перед тем, как поместить в контейнер, убедитесь, что текстильные изделия не контактировали с химическими веществами, в том числе с моторными маслами и бытовой химией. При транспортировке вещей в контейнер для текстиля важно следить за тем, чтобы одежда не контактировала с влагой, поэтому перед тем, как нести в контейнер, следует поместить одежду в полиэтиленовый пакет и плотно завязать.
"Изделия, сданные в сортировочные контейнеры, не должны быть порванными, обрезкам ткани тоже лучше найти другое применение. Также в контейнеры нельзя помещать резиновые сапоги, пластиковые лыжные ботинки, мягкие игрушки", - говорит представитель CleanR.
Текстильные изделия, сданные жителями, доставляются в сортировочный центр. Там они сортируются по материалу, качеству и другим факторам. Используемый текстиль направляется на благотворительность и вторичную переработку. Часть непригодного к использованию текстиля отправляется на переработку, но непригодный попадает и на свалку, где с ним ответственно обращаются.
#2 Перед летним хранением приведи в порядок одежду и обувь
"Поскольку зимняя одежда будет лежать в шкафу около полугода, предварительно ее нужно обязательно постирать или почистить, чтобы пятна и грязь не въелись в структуру ткани или трикотажа. Если для ухода за одеждой используется функция глажения с паром, то пар, проникая глубоко в ткань, избавит ее также от аллергенов, бактерий и пылевых клещей", - говорит член правления IRVE Даце Берзиня.
Перед стиркой одежды следует изучить инструкцию по уходу за ней и подобрать подходящий режим.
При стирке шерстяных вещей в домашних условиях рекомендуется вывернуть их наизнанку и выбрать в стиральной машине режим стирки, предусмотренный именно для шерстяных изделий, которые будут стираться в холодной воде. После стирки шерстяные вещи следует сушить в горизонтальном положении, чтобы они не теряли форму и не растягивались.
При подготовке одежды к летнему хранению важно также проверить карманы и вынуть из них все случайно оставленные мелкие предметы - деньги, жевательные резинки, ручки, которые в процессе чистки могут безвозвратно повредить изделие.
Куртки, пальто и другую зимнюю одежду, которую нельзя стирать в домашних условиях, лучше доверить профессионалам в химчистке.
Хотя все эти действия могут показаться ненужными, когда на улице светит солнце, в следующем году вы будете рады увидеть свою любимую одежду чистой и готовой к носке. Перед летним хранением одежду также рекомендуется привести в порядок - пришить пуговицы, починить молнию, отнести зимнюю обувь в мастерскую по ремонту обуви. Чтобы обувь сохраняла форму, в нее рекомендуется класть кусочки газеты, высокие сапоги рекомендуется хранить в вертикальном положении, например, поместив в них бутылку.
#3 Правильно храни одежду и сбереги ее до следующей зимы
Берзиня рекомендует хранить чистую и выстиранную одежду в темном, прохладном и сухом месте, куда не проникают влага и пыль. Одежду обычно получают из химчистки в пластиковых пакетах. Эти пакеты предназначены для поддержания чистоты одежды во время перевозки. Помещая чистую одежду в шкаф, желательно снять пластиковый пакет, чтобы ткань могла "дышать" и проветриваться.
"Верхнюю одежду в шкафу развешивают на вешалках, желательно не размещать их слишком близко друг к другу, чтобы одежда не сдавливалась. На одну вешалку не нужно вешать несколько предметов одежды, чтобы они не помялись и не потеряли форму. Для каждого предмета одежды должна быть своя вешалка. Ее ширина должна соответствовать ширине одежды, иначе одежда будет растягиваться или болтаться", - предупреждает член правления IRVE.
Она также рекомендует хранить свитера, зимние штаны, шапки, шарфы и перчатки в закрытых ящиках, где их можно легко сортировать по видам и перекладывать.
Для хранения не только зимней, но и летней одежды лучше всего использовать вакуумную упаковку. Такой метод позволяет сэкономить место и защищает вещи от контакта с влагой, молью или пылью.
Если нет отдельного шкафа, зимнюю одежду лучше всего хранить на самых высоких полках шкафа. Если вы редко пользуетесь дорожными чемоданами, то в них может провести свой "летний отпуск" зимняя одежда.
Если вы не хотите использовать купленные в магазине средства от моли, которые часто имеют сильный запах, можно использовать натуральную альтернативу, например, несколько капель масла лаванды. Оно не только защитит пальто, куртки и свитера от моли и других насекомых, но и поможет им сохранить приятный аромат после теплых летних месяцев. Следует отметить, что моли также не нравится запах цедры.
Для информации!
Согласно директиве ЕС, во всех странах ЕС с 2025 года должны быть обеспечены сортировка и управление текстилем, а Латвия начала сортировку еще раньше - уже с 1 января 2023 года.
Отчет Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии за 2021 год показал, что уровень переработки текстиля в настоящее время довольно низок: ежегодно во всех государствах-членах ЕС собирается от 1,7 до 2,1 миллиона тонн использованного текстиля.
Текстильная промышленность ежегодно производит более 16 миллионов тонн отходов, но только около 25% собранной текстильной продукции перерабатывается. Большая часть оставшихся 3,3-3,7 млн тонн выбрасывается вместе с бытовыми отходами и способствует загрязнению окружающей среды. Эти отходы столь же вредны для окружающей среды, как выброшенные на природе шины или аккумуляторы, ведь текстильные изделия тоже содержат опасные вещества, например, фенолы, формальдегид и многие другие.
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