3 шага по подготовке зимней одежды к следующему сезону, чтобы она не превратилась в отходы

Во вторую категорию входят те предметы одежды, которые уже не нравятся и не подходят ни вам, ни членам вашей семьи. Это могут быть модели, вышедшие из моды, но еще относительно новые, которые могут быть полезны кому-то еще. Одежду, обувь, домашний текстиль в хорошем состоянии, но которые уже не кажутся привлекательными вам самим, в плотно завязанном мешке можно сдать в контейнер для сортировки текстиля.

Третья категория - это одежда, от которой следует избавиться: порванная, испорченная и непригодная к дальнейшему использованию, которую нельзя починить и невежливо дарить. Такой текстиль нельзя помещать и в сортировочные контейнеры, их нужно выбрасывать вместе с бытовыми отходами (в зеленый контейнер).

Количество текстиля, сдаваемого в контейнеры, увеличивается буквально с каждым днем, а годовой общий объем сданного текстиля измеряется сотнями тысяч килограммов. Сейчас в среднем сдается 2000-3000 килограммов в день, и объемы продолжают увеличиваться.

Фото: Пресс-фото

"CleanR установил уже 100 контейнеров для текстиля и планирует установить еще не менее 100 до конца 2023 года. Мы также предлагаем устанавливать их во дворах многоквартирных домов в Риге и других самоуправлениях Латвии, как и любые другие сортировочные контейнеры. Ближайший текстильный контейнер можно найти на сайте CleanR в разделе "Ближайший к тебе пункт" (Tev tuvākais punkts), а также на сайте skiroviegli.lv", - напоминает Румпане.