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Пэлтроу предстала перед судом по делу о несчастном случае на курорте

rus.tvnet.lv
Пэлтроу предстала перед судом по делу о несчастном случае на курорте
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Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/ Scanpix

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) появилась в зале суда штата Юта в качестве ответчика по делу о причинении время здоровью по неосторожности, сообщает The Independent. 

Актрису Гвинет Пэлтроу обвиняет врач-офтальмолог Терри Сандерсон, утверждающий, что знаменитость сбила его, катаясь на лыжах.

Напомним, инцидент произошел на курорте Дир-Вэлли в Парк-Сити в 2016 году. Тогда, катаясь на лыжах, Гвинет Пэлтроу столкнулась с  76-летним Терри Сандерсоном.

Сандерсон подал в суд на Пэлтроу в 2019 году. Он отметил, что в результате столкновения упал и получил множество повреждений, в том числе черепно-мозговую травму и четыре сломанных ребра. После случившегося актриса, по его словам, ему никак не помогла. 

Первоначально он требовал от Гвинет Пэлтроу в качестве компенсации за причиненный ему вред крупную сумму в размере 3,1 млн долларов. Тогда актриса свою вину не признала и подала против мужчины встречный иск, о том, что он якобы сам столкнулся с ней, а теперь просто пытается нажиться на ее популярности. Но Сандрес не сдается и он снова подал в суд, требуя уже компенсацию до 300 тысяч долларов.

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