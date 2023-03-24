Пэлтроу предстала перед судом по делу о несчастном случае на курорте

Актрису Гвинет Пэлтроу обвиняет врач-офтальмолог Терри Сандерсон, утверждающий, что знаменитость сбила его, катаясь на лыжах.

Напомним, инцидент произошел на курорте Дир-Вэлли в Парк-Сити в 2016 году. Тогда, катаясь на лыжах, Гвинет Пэлтроу столкнулась с 76-летним Терри Сандерсоном.

Сандерсон подал в суд на Пэлтроу в 2019 году. Он отметил, что в результате столкновения упал и получил множество повреждений, в том числе черепно-мозговую травму и четыре сломанных ребра. После случившегося актриса, по его словам, ему никак не помогла.

Первоначально он требовал от Гвинет Пэлтроу в качестве компенсации за причиненный ему вред крупную сумму в размере 3,1 млн долларов. Тогда актриса свою вину не признала и подала против мужчины встречный иск, о том, что он якобы сам столкнулся с ней, а теперь просто пытается нажиться на ее популярности. Но Сандрес не сдается и он снова подал в суд, требуя уже компенсацию до 300 тысяч долларов.