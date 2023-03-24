Стартует акция "Подсолнухи для Украины: без тебя нет победы"

Директор альянса Кристине Зонберга рассказала, что год назад, когда латвийской общественности было предложено сеять и выращивать подсолнухи в знак солидарности с украинским народом, казалось, что война очень скоро закончится и подсолнухи зацветут как символ свободной и безопасной Украины. Однако война продолжается, а украинцы как в Латвии, так и в Украине по-прежнему нуждаются во всевозможной поддержке, поэтому альянс предлагает провести акцию и в этом году, чтобы подтвердить, что мы по-прежнему с Украиной в своих мыслях и действиях.

Поля подсолнечников - один из символов Украины, поэтому эти растения стали знаковыми для людей в разных уголках мира как подтверждение солидарности с Украиной. Подсолнух является символом жизни и света. В истории Украины подсолнухи использовались как символ мира и раньше, обретя особое значение в 1996 году: тогда Украина отказалась от ядерного оружия и на территории бывшей ракетной базы были посажены подсолнухи.

Организаторы акции приглашают участников поделиться своим опытом выращивания подсолнечников в социальных сетях с использованием хэштегов "#SaulespuķesUkrainai" и "#BezTevisNavUzvaras".

Латвийский гражданский альянс - независимая зонтичная неправительственная организация в сфере укрепления гражданского общества и демократии, миссия которой заключается в представлении общих интересов гражданского общества, в том числе ассоциаций и фондов, на основе базовых демократических свобод и прав человека. Латвийский гражданский альянс объединяет более 130 членов, в которых состоят в общей сложности 70 000 частных лиц.