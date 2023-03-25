В Саулкрасты спустили на воду судно, построенное ASK Enterprise

Как сообщают представители компании, судно было построено за пять месяцев. Кораблю было присвоено имя Karianne, а крестной матерью корабля на этот раз была выбрана представительница муниципалитета Саулкрасты, которая перед спуском на воду разбила о корабль бутылку шампанского, тем самым освятив новый корабль и пожелав ему хорошего ветра во время плавания в норвежских водах.

Сразу после спуска Karianne на воду на верфи будет заложен киль для каркасов будущего корабля. Представитель компании Ирена Куприянова сообщила, что в течение года предприятие может спустить на воду до пяти крупных судов, а еще около 25 корпусов кораблей перевозится по суше.

По информации Firmas.lv, оборот ASK Enterprise в 2021 году достиг 2,15 млн евро, а убытки - 69 744 евро. Уставной капитал компании составляет 2845 евро. Компания принадлежит Василию Лащенко.

Компания ASK Enterprise, расположенная в Саулкрастском районе, занимается строительством корпусов кораблей, моторных лодок, катамаранов с 2010 года, а сама компания была основана в 1991 году и первоначально занималась в Риге строительством и ремонтом стальных корпусов судов.

Согласно исследованию самоуправления, в 1857 году в Саулкрастах было построено первое в Латвии парусное судно грузоподъемностью более 100 регистровых тонн под названием Wictoria. Его построил крестьянин Петерис Балодис из деревни Петерупе Пабажской волости. С 1852 по 1913 год на побережье Саулкрасты было построено 52 парусника.