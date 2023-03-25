Почему не рекомендуется сидеть со скрещенными ногами? Объясняет эксперт по анатомии

Около 62% людей закидывают правую ногу на левую. 26% делают наоборот, а у 12% людей нет излюбленного варианта.

Скрестить ноги, сидя на стуле, можно двумя способами - через колено и через лодыжку. Исследования показывают, что сидение со скрещенными ногами может увеличить вероятность развития смещения бедер - одно выше другого. Кроме того, такое сидение изменяет скорость, с которой кровь циркулирует по кровеносным сосудам нижних конечностей. Это может увеличить риск образования тромбов.

Большинство исследований показывают, что скрещивание ног в коленях менее благоприятно, чем в лодыжках. Артериальное давление может повыситься, поскольку кровь скапливается в венах и увеличивает нагрузку на сердце.

Это, в свою очередь, может увеличить риск повреждения кровеносных сосудов. При измерении артериального давления стопы должны стоять на полу.

Чем дольше и чаще человек сидит со скрещенными ногами, тем больше вероятность долгосрочных изменений длины мышц и положения костей в тазу.

Положение головы также может меняться из-за изменений в шейных костях, так как позвоночник старается удерживать центр тяжести выше таза.

Длительное сидение со скрещенными ногами увеличивает вероятность развития сколиоза и других деформаций.