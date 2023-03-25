Люди привыкли сидеть со скрещенными ногами. Адам Тейлор, профессор и директор Учебного центра клинической анатомии в Ланкастерском университете, указывает на потенциальный риск для здоровья, который может возникнуть при длительном сидении со скрещенными ногами, сообщает Science Alert.
Почему не рекомендуется сидеть со скрещенными ногами? Объясняет эксперт по анатомии
Около 62% людей закидывают правую ногу на левую. 26% делают наоборот, а у 12% людей нет излюбленного варианта.
Скрестить ноги, сидя на стуле, можно двумя способами - через колено и через лодыжку. Исследования показывают, что сидение со скрещенными ногами может увеличить вероятность развития смещения бедер - одно выше другого. Кроме того, такое сидение изменяет скорость, с которой кровь циркулирует по кровеносным сосудам нижних конечностей. Это может увеличить риск образования тромбов.
Большинство исследований показывают, что скрещивание ног в коленях менее благоприятно, чем в лодыжках. Артериальное давление может повыситься, поскольку кровь скапливается в венах и увеличивает нагрузку на сердце.
Это, в свою очередь, может увеличить риск повреждения кровеносных сосудов. При измерении артериального давления стопы должны стоять на полу.
Чем дольше и чаще человек сидит со скрещенными ногами, тем больше вероятность долгосрочных изменений длины мышц и положения костей в тазу.
Положение головы также может меняться из-за изменений в шейных костях, так как позвоночник старается удерживать центр тяжести выше таза.
Длительное сидение со скрещенными ногами увеличивает вероятность развития сколиоза и других деформаций.
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