СМИ: Перед подрывом "Северных потоков", у газопровода были замечены российские корабли

За несколько дней до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года на том же месте могли находиться российские военные корабли, пишет в субботу, 25 марта, немецкий новостной портал t-online. К такому выводу журналисты пришли после проведения расследования, которое базировалось на информации, полученной от источников в силовых структурах, а также на обнародованных данных. По их словам, на этих кораблях имелось оборудование, с помощью которого можно было разместить взрывчатку вблизи трубопроводов.

Фото: Ekrānuzņēmums

Как сообщает t-online, спутниковые снимки показывают, что в ночь на 21 сентября, т.е. за пять дней до взрывов, из российской военно-морской базы в Калининграде в открытое море вышли три подозрительных корабля. В публикации указано, что на корабле "СС-750" имеется мини-подводная лодка с грейферными захватами, а на буксирах "СБ-123" и "Александр Фролов" - грузовые краны.

По выводам расследования, направляясь на запад, два буксира сообщили о своем местонахождении во второй половине дня 21 сентября.

Еще три корабля ВМФ России могли сопровождать операцию и обеспечивать военное прикрытие: согласно отчету Минобороны России от 22 сентября, корвет "Сообразительный" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" участвовали в военно-морских учениях, обеспечивая безопасность навигации нескольких других кораблей. Кроме того, как пишет t-online, на спутниковых снимках видно, что разведывательный корабль "Сызрань" также вышел из порта Калининград 21 сентября, хотя из-за облачности его плохо видно.

Журналисты считают, что прикрытием операции могли послужить крупные маневры российского Балтийского флота, начавшиеся 19 сентября 2022 года. В их числе в море из Калининграда были переброшены спецподразделения, обученные проведению подводно-диверсионных операций.

Федеральная прокуратура Германии, а также следователи Дании и Швеции в ответ на вопросы t-online отказались комментировать действия ВМФ России.