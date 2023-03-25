Видео ⟩ Телепередача нашла простое решение пробкам на набережной

Зритель передачи Давил прислал очень простое, но гениальное предложение. Из центра Риги ведет одна полоса, а дальняя набережная cостоит из трех полос, а с улицы Тургенева слева водители выезжают по двум полосам.

Логично было бы, что на первой полосе, ведущей из центра, вообще не стоит останавливаться - по ней можно ехать прямо, а остальные после светофора могли бы выезжать по двум полосам. Можно использовать те самые ограждающие столбики, чтобы полосы не сливались вместе.

На этом участке из Старой Риги многие автомобили просто вынуждены стоять на месте, загрязнять воздух, а также терять такое драгоценное время.

Такое решение уже хорошо показало себя на практике на перекрестке с дамбой Ранькя, которая находится на бульваре Узварас в направлении к Каменному мосту. Осталось только добавить дополнительную секцию в светофор, и эта проблема решится. Не было бы ни запаха пробок, ни выхлопных газов.

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