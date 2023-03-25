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Видео ⟩ Наивная пенсионерка позволила зарегистрировать машину на свое имя - теперь приходится платить штрафы полиции

rus.tvnet.lv
Наивная пенсионерка позволила зарегистрировать машину на свое имя - теперь приходится платить штрафы полиции
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš

Пенсионерка из Бейбежи, в Вецумниекской волости, Сармите Кампане два года назад зарегистрировала машину молодого человека на свое имя. Теперь женщина, которая не умеет управлять машиной и является человек со специальными потребностями, платит штраф за нарушения другого человека, сообщила телепередача 4. studija.

Все несчастья Сармите начались в тот момент, когда два года назад, молодые люди уговорили ее зарегистрировать на свое имя машину чужого лица. Поскольку она является инвалидом 2-й группы с нарушениями движений, это означает различные налоговые скидки. Она не подозревала, что с регистрацией автомобиля возьмет на себя ответственность за все нарушения, которые будет осуществляться управляющим машиной.

Год назад Сармите получила письмо от Государственной полиции - оказалось, что машина, зарегистрированная на ее имя, совершила несколько нарушений и в конце концов скрылась от правоохранительных органов.

Ситуация еще больше усложняется тем, что, пытаясь поберечь фактического владельца автомобиля, она попыталась обмануть и скрыть, кто сидел за рулем. Теперь, чтобы взыскать с Сармите штраф, наложенный Государственной полиции, понадобилось участие судебного исполнителя.

По опыту Государственной полиции, к сожалению, такие случаи не является новостью, поэтому каждый человек со специальными потребностями и группой инвалидности обязан тщательно оценить, следует ли брать на себя ответственность за машину, которую сам не может использовать.

Подробнее смотрите в сюжете!

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