Видео ⟩ Очередной "орел" на дороге - карма жестоко проучила мотоциклиста

По данным видеорегистратора можно понять, что видео было снято в прошлую пятницу, 17 марта, около 10:50. На кадрах видно, как два автомобиля и мотоциклист едут по шоссе со скоростью примерно 90 км/ч.

Пока белый автомобиль спокойно едет по правому ряду, рядом с ним по левому едет мотоциклист. Принято считать, что левая полоса быстрее. В свою очередь, мотоциклист будто намеренно не замечает, что за ним едет другой автомобиль с намерением обогнать его.

Водитель мотоцикла время от времени смотрит в сторону, но, похоже, не беспокоится и продолжает движение по левой полосе, не пропуская машину. В какой-то момент, когда у другого транспортного средства появляется возможность обогнать мотоциклиста, оно сначала терпит неудачу, потому что мотоциклист сбрасывает газ. Водитель резко выворачивает руль и, разогнавшись до скорости более 110 км/ч, все же обгоняет мотоциклиста.

Через некоторое время на записи видеорегистратора раздается треск, и камера дергается. На следующем видео видно, как мотоциклист попытался проехать сквозь узкое пространство между автомобилем и ограждением, разделяющим полосы движения, но ударился о заднюю часть автомобиля, после чего врезался в ограждение. На кадрах видно, что мотоциклист был в состоянии самостоятельно встать на ноги.

Неизвестно, был ли между автолюбителями какой-либо конфликт, но в данном случае из уважения к другим водителям мотоциклисту было бы проще пропустить водителя темного авто.

Видео: Запись ДТП