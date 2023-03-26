Латвийский театр кукол отменил постановку "Крокодил Гена и Чебурашка". Причиной называется тот факт, что образ Чебурашки используется пророссийской пропагандой.
Кукольный театр отменил постановку про Чебурашку - его используют в российской пропаганде
Кукольный театр отменил постановку про Чебурашку - его используют в российской пропаганде
Спектакль 14 апреля полностью отменен, и купившим билет автоматически вернут деньги на тот банковский счет, с которого была сделана покупка.
В свою очередь, спектакль 6 мая будет заменен на спектакль "Рики-Тики-Тави". При этом у зрителей есть возможность вернуть билет и получить деньги обратно.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в следующем сезоне в репертуаре Латвийского театра кукол больше не будет постановок на русском языке.
В Министерстве культуры это решение объясняют изменениями в политике образования.
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