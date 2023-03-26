Кукольный театр отменил постановку про Чебурашку - его используют в российской пропаганде

Спектакль 14 апреля полностью отменен, и купившим билет автоматически вернут деньги на тот банковский счет, с которого была сделана покупка.

В свою очередь, спектакль 6 мая будет заменен на спектакль "Рики-Тики-Тави". При этом у зрителей есть возможность вернуть билет и получить деньги обратно.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в следующем сезоне в репертуаре Латвийского театра кукол больше не будет постановок на русском языке.

В Министерстве культуры это решение объясняют изменениями в политике образования.