Православная церковь Латвии подозревает Москву в попытках раскола

В нашем регионе в gравославном мире есть две большие церкви - Всероссийская и Константинопольская церкви. Долгие годы на востоке Европы определяющей была Всероссийская, а после радикализации России, часть общин искала возможности присоединиться к Константинопольской церкви или получить поддержку для создания независимой церкви.

Православная церковь Украины получила признание в 2019 году, когда патриарх Константинопольского патриарха Бартоломей подписал томос церковных документов, признав автокефалию. В стране по-прежнему было много общин, которые остались на попечении Московской церкви. В 2022 году часть присоединялась к Украинской церкви, поскольку Московский патриарх Кирилл поддержал вторжение в Украину.

В 2019 году в Латвии была основана автономная Православная церковь Константинопольского патриархата. Она объединила исключенных или ушедших из большой церкви священников. В автономной церкви было 12 общин, почти все в Даугавпилсе. Амбиция организации состояла в том, чтобы стать частью Константинопольской православной церкви, но это до сих пор не удалось.

В прошлом году ее лидер Виктор Контузоров умер, церковь развалилась. Защиринский использует это и пытается убедить лидеров церквей оживить проект. Представители нескольких церквей Nekā personīga подтвердили, что Защиринский обратился к ним с просьбой подписать заявление патриару Константинополя, но они отказались.