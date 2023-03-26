Тектонические изменения, которые сейчас происходят в мире, затрагивают не только политику, но и религиозные организации. Влияние Православной церкви России вне границ страны падает. Диоцезы за пределами России после нападения на Украину стараются отградиться от центра церкви в Москве. Латвийская Православная церковь, которая все эти годы была связана с Россией, не упоминает в своих проповедях имя Кирилла, сообщает Nekā personīga.
Православная церковь Латвии подозревает Москву в попытках раскола
Тем временем некий священник пытается восстановить в Латвии православную церковь Константинопольского патриарха, однако его деятельность вызывает подозрение в попытке раскола, заказчиков которого можно искать в России.
Священники Русской православной церкви - солдаты в таларах. Подозрения в связях Московского патриарха Кирила с российскими спецслужбами существовали уже давно. Теперь церковь открыто поддерживает вторжение российских войск в Украину, патриарх даже благословил эту войну. В церковных проповедях он поддерживает Путина и помогает оправдывать военные преступления. Он утверждает, что украинцы и русские - один народ, и злом называет сопротивление украинцев, а не нападение России.
Кирилл с момента вступления в должность духовного лидера в 2009 году был так называемым послом русского мира. Он сделал церковь политической, и хотел, чтобы такой была и Латвийская православная церковь. Местные лидеры церкви не подчинились этому, но Россия искала другие пути.
В 2018 году умер многолетний митрополит Эстонской православной церкви. Россия использовала возможность и главой церкви назначила гражданин России, в обход местных духовных лидеров.
В то же время Православная церковь в Латвии переживала попытки заставить Митрополита Александра уйти на пенсию. Консилиум Латвийской православной церкви сопротивлялся, устав церкви укрепил независимость от России. Московский патриархат не подтвердил эти изменения.
В марте прошлого года Православная церковь России создала новую структуру - управление по вопросам о соседних странах. В Латвии боялись, что Москва в одностороннем порядке лишит Латвийскую церковь независимости.
В сентябре прошлого года президент Левитс предложил законопроект, который определил, что Латвийская православная церковь является независимой от существующей вне Латвии власти или влияния. В каноне церкви это называется автокефалией. Было важно, что закон исходил от президента, потому что в православной традиции государство не вмешивается в церковные дела, но не слушаться приказов царя тоже не может.
Чтобы Латвийская православная церковь действительно стала самостоятельной, ее независимость должна быть признана другими большими православными церквями. Осенью прошлого года министр юстиции Янис Борданс попросил от имени правительства России признать независимость нашей церкви. Ответ по-прежнему не получен. Но есть и другие независимые православные церкви, которые имеют такое право, например, Константинопольская церковь.
Духовный центр Православной церкви России в Украине - это Киево-Печерская лавра. Он принадлежит государству и церковь ее арендует. Службы безопасности Украины, подозревая, что там укрываются российские диверсанты, обыскали монастырь в октябре. Теперь должностные лица сообщили, что договор аренды расторгнут и Православная церковь до конца марта должна покинуть территорию.
В этом монастыре некоторое время жил и гражданин Латвии Августин Защиринский. Долгие годы он жил в России, а в 2021 году вернулся в Латвию.
В прошлом году он проводил службу 9 мая на Покровском кладбище в Риге, где похоронены солдаты Красной армии. Он выступал в интервью партии "Слуги народа", где критиковал решение президента и Сейма, утверждая, что Православная церковь раскололась.
Нехарактерно для православной церкви, она распространила сообщения, в которых указала на мошенничество Защиринского: в одном предупреждали, что он представляется и православным, и католическим священником, чтобы отпевать мертвых на похоронах. В другой публикации пишут о фальшивых священниках, которые приглашают украинских беженцев на богослужения.
"Иеромонах Аугустин Защиринский никогда не был священником Латвийской православной церкви. Он не священник Константинопольской церкви, не священник Украинской церкви, не священник Московского патриархата, не священник ни одной другой православной церкви в мире", - уверяет настоятель Латвийской православной церкви, член Синода, Николай Тихомиров.
"Живя в Латвии, он надевает священные наряды различных конфессий, ходит по кладбищам, как-то молится.
Пытается привлечь людей, обмануть людей. Такая деятельность нарушает права человека в области религии. Его недавно задержала полиция.
В настоящее время он утверждает, что он принадлежит к автономной церкви Православной Латвийской Республики Константинопольского патриарха. Эта маргинальная группа не имеет никаких связей со святым православием, они не принадлежат к Константинопольскому патриархату, они принадлежат к так называемой православной автономной церкви в России, центр которой находится в российском городке Суздале. Эти люди многие годы исключены из Православной церкви, они не православные", - добавляет Тихомиров.
В нашем регионе в gравославном мире есть две большие церкви - Всероссийская и Константинопольская церкви. Долгие годы на востоке Европы определяющей была Всероссийская, а после радикализации России, часть общин искала возможности присоединиться к Константинопольской церкви или получить поддержку для создания независимой церкви.
Православная церковь Украины получила признание в 2019 году, когда патриарх Константинопольского патриарха Бартоломей подписал томос церковных документов, признав автокефалию. В стране по-прежнему было много общин, которые остались на попечении Московской церкви. В 2022 году часть присоединялась к Украинской церкви, поскольку Московский патриарх Кирилл поддержал вторжение в Украину.
В 2019 году в Латвии была основана автономная Православная церковь Константинопольского патриархата. Она объединила исключенных или ушедших из большой церкви священников. В автономной церкви было 12 общин, почти все в Даугавпилсе. Амбиция организации состояла в том, чтобы стать частью Константинопольской православной церкви, но это до сих пор не удалось.
В прошлом году ее лидер Виктор Контузоров умер, церковь развалилась. Защиринский использует это и пытается убедить лидеров церквей оживить проект. Представители нескольких церквей Nekā personīga подтвердили, что Защиринский обратился к ним с просьбой подписать заявление патриару Константинополя, но они отказались.
На этой неделе в Вильнюсе гостил патриарх Константинополя Бартоломей. Он планирует основать в Литве церковь, находящуюся под надзором Константинополя. В одной из статей о его визите видно, что присутствовал и Защиринский.
В начале недели Защиринский был оптимистичен, сказал, что, возможно, ему будут известны хорошие новости. Но в назначенный день он сказал, что пост не подходящий время для интервью.
Летом прошлого года Защиринский представил в реестр предприятий документы для регистрации своей церкви. С ответом государственный нотариус колебался несколько месяцев, пока в ноябре не отказал в регистрации, так как "в соответствии с представленной правоохранительными учреждениями информацией, деятельность церкви может угрожать безопасности государства, безопасности общества и прав других людей".
В конце февраля полиция в здании на улице Артилерияс совершила обыск и задержала Защиринского. По этому адресу он хотел зарегистрировать юридический адрес автономной православной церкви. Здесь также находится похоронное бюро кандидата на пост депутата Сейма от партии "Слуги народа".
Обыск состоялся в рамках уголовного процесса, возбужденного по статьям о подделке документов и предоставлении недостоверных сведений государственным структурам. СМИ Rus.LSМ сообщило, что фальшивые документы, возможно, использовались для перерегистрации собственности умершего священника Контузорова.
Альтернативная православная церковь, которую Защиринский пытается оживить в Латвии, утверждает, что она является истинной наследницей исторической собственности церкви, поскольку во времена Ульманиса православные Латвии решили отделиться от России и присоединиться к Константинопольской церкви. В качестве примера он упоминает Эстонию, где есть две православные церкви и исторические владения разделены между ними.
В феврале СМИ Швейцарии сообщили, что в 70-е годы патриарх России Кирилл находился в Женеве, где участвовал в Совете мировых церквей.
Архивные материалы Швейцарии свидетельствуют о том, что в это время он был агентом КГБ.
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