Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Оксимирон в Риге, Лобода в Киеве, а Рива в Лос-Анджелесе
Оксимирон в Риге, Лобода в Киеве, а Рива в Лос-Анджелесе
Элина Пакалне гуляла
Соня Стужук показала малышку
Кашерс почти пасхальный кролик
Откровения Татьяны Мингалимовой
Диана Пашко представила новую песню
Ирина Горбачева на отдыхе
Евгений Чичваркин был в ресторане
Задумчивая Настя Каменских
Оксимирон выступил в Риге
Светлана Лобода была в Киеве
Рената Литвинова поздравляла Демну Гвасалию
Maruv гуляла по Стамбулу
Микс Галвановскис веселился в клубе
Ким Кардашьян на примерке
Маркус Рива в Лос-Анджелесе
Максим Галкин выступил в Сан-Франциско
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