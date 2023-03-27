В Тульской области взорвался беспилотник. Россия заявляет, что он украинский

"Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области", - заявили представители Минобороны РФ.

Днем в воскресенье в городе Киреевск Тульской области прогремел взрыв, в результате которого были повреждены три многоквартирных дома и пострадали три человека, сообщили местные власти.

По предварительной версии, причиной взрыва стал беспилотник с боеприпасом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Агетство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы России пишет, что речь идет об украинском БПЛА Ту-141 "Стриж".

"Украинский БПЛА Ту-141 "Стриж" стал причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области. Беспилотник был начинен взрывчаткой", - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее МЧС заявило, что взрыв прозвучал в 15:19 по местному времени.