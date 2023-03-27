Риз Уизерспун разводится с мужем после 12 лет брака

"Мы приняли трудное решение о разводе. Мы наслаждались таким количеством замечательных лет вместе и продолжаем жить дальше с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что сделали вдвоем", - заявила Риз Уизерспун в Instagram.

Супруги отметили, что главное для них сейчас - их сын, 11-летний Теннесси Джеймс Тот, и попросили уважать конфиденциальность их семьи. Несмотря на то, что обращение звучит более чем серьезно.

Развод изданию TMZ подтвердили источники. Известно, что пара разошлась на дружеской ноте.

Напомним, что Риз Уизерспун уже была замужем. С 1999 по 2008 год она жила вместе с актером Райаном Филиппом. В этом браке у звезды появились двое детей - Ава Элизабет, которой сейчас 23 года, и Дикон Риз, которому в настоящий момент 20.