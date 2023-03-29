Фолловеры, лайки, комментарии - это цена современной славы. Насколько легко стать инфлюенсером?
Как фейковые инфлюенсеры обманули систему
Инфлюенсеры в Instagram с более чем миллионом подписчиков могут заработать до 250 тысяч долларов за опубликованный контент. Но такие знаменитости, как Кайли Дженнер, могут получить даже до миллиона.
Документальный фильм и социальный эксперимент HBO Fake Famous призван показать, как легко обмануть систему, чтобы стать известным влиятельным лицом.
Покупка подписчиков
"Вам не нужно заходить в Даркнет (DarkNet) или куда-либо еще - вы просто выходите в интернет и можете купить почти все, что захотите", - говорит режиссер Ник Билтон, доставая свою кредитную карту, чтобы купить тысячи фальшивых подписчиков или "ботов".
За 7500 фейковых подписчиков и 2500 лайков придется распрощаться примерно со 120 долларами.
"Боты" - это "алгоритмы, которые выдают себя за реальных людей в Сети". "Боты создаются хакерами и программами, которые создают код для обхода глубин Сети и кражи бесчисленных личных данных, подделывая фотографии, имена и биографии людей".
По оценкам создателя фильма, в Сети существуют "сотни миллионов" таких поддельных профилей, и они могут использоваться для самых разных целей, от распространения дезинформации до того, чтобы люди, в том числе потенциальные влиятельные лица, а также признанные интернет-знаменитости, "выглядели более популярными", чем они есть на самом деле".
Однако компании социальных сетей периодически подчищают фейковые аккаунты - и фильм показывает, действительно ли работает такой подход.
Изображение роскошного образа жизни
Чтобы органично увеличить количество подписчиков и получать предложения от брендов о спонсируемом контенте, режиссер попросил фотографов запечатлеть объекты в местах, которые кажутся роскошными, но на самом деле полностью фальшивыми.
Например, фотосессию, сделанную на заднем дворе Билтона, после публикации в Instagram пометили как роскошный пятизвездочный отель в Лос-Анджелесе.
Для фотосессий сдаются в аренду роскошные апартаменты и даже искусственно созданная студия частного самолета.
"Они подделывают все "оплачиваемые расходы" и "бесплатные поездки", чтобы потом получить их бесплатно", - говорит режиссер. "Они притворяются, что идут в поход в Национальный парк Редвуд, чтобы получить бесплатное снаряжение".
"В Интернете есть буквально тысячи руководств по тому, как притвориться, что вы в модном отпуске, когда вы на самом деле находитесь в своей спальне", - говорит режиссер. Есть даже сайты, посвященные обработке поддельных фотографий из отпуска.
В 2020 году инфлюенсер Натали Тейлор, у которой 2,2 миллиона подписчиков на YouTube, поделилась в Instagram серией фотографий, на которых видно, как она наслаждается отдыхом на курорте в Бали. Однако позже она пояснила, что фотографии были сделаны в популярном магазине бюджетной мебели - она сделала это, чтобы показать людям, что "жизнь в Интернете не всегда такая, какой кажется; особенно в наши дни, когда так легко притворяться кем угодно".
Удалось ли героям фильма добиться своей цели? Достаточно ли велик "стартовый капитал" в 2500 подписчиков, чтобы привлечь внимание компаний, готовых платить за ваш контент?
Видео: трейлер фильма
Статья написана в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT.
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