Как фейковые инфлюенсеры обманули систему

Однако компании социальных сетей периодически подчищают фейковые аккаунты - и фильм показывает, действительно ли работает такой подход.

Изображение роскошного образа жизни

Чтобы органично увеличить количество подписчиков и получать предложения от брендов о спонсируемом контенте, режиссер попросил фотографов запечатлеть объекты в местах, которые кажутся роскошными, но на самом деле полностью фальшивыми.

Например, фотосессию, сделанную на заднем дворе Билтона, после публикации в Instagram пометили как роскошный пятизвездочный отель в Лос-Анджелесе.

Для фотосессий сдаются в аренду роскошные апартаменты и даже искусственно созданная студия частного самолета.

"Они подделывают все "оплачиваемые расходы" и "бесплатные поездки", чтобы потом получить их бесплатно", - говорит режиссер. "Они притворяются, что идут в поход в Национальный парк Редвуд, чтобы получить бесплатное снаряжение".

"В Интернете есть буквально тысячи руководств по тому, как притвориться, что вы в модном отпуске, когда вы на самом деле находитесь в своей спальне", - говорит режиссер. Есть даже сайты, посвященные обработке поддельных фотографий из отпуска.

В 2020 году инфлюенсер Натали Тейлор, у которой 2,2 миллиона подписчиков на YouTube, поделилась в Instagram серией фотографий, на которых видно, как она наслаждается отдыхом на курорте в Бали. Однако позже она пояснила, что фотографии были сделаны в популярном магазине бюджетной мебели - она сделала это, чтобы показать людям, что "жизнь в Интернете не всегда такая, какой кажется; особенно в наши дни, когда так легко притворяться кем угодно".

Удалось ли героям фильма добиться своей цели? Достаточно ли велик "стартовый капитал" в 2500 подписчиков, чтобы привлечь внимание компаний, готовых платить за ваш контент?

Видео: трейлер фильма

Статья написана в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT.