Только калории: продукты, которые не содержат питательных веществ

Кофейные напитки

Вам кажется, что вы пьете улучшенный кофе, а тело получает столько же калорий (в основном "пустых"), как если бы вы съели десерт. Сладкие кофейные напитки - frappuccino или macchiato - содержат гораздо больше сахара, жиров и пустых углеводов, чем любой прием пищи на обед или ужин. Если вы не в силах полностью отказаться от этих напитков, по крайней мере старайтесь пить их не чаще одного-двух раз в месяц. И лучше утром!

Белый шоколад

По своей природе шоколад - это полезный перекус, который положительно влияет на сердце, эндокринную систему, психологическое здоровье и даже укрепляет зубы. Несколько кусочков темного шоколада в день - почти неотъемлемая часть рациона. Но все это никак не относится к белому шоколаду, который практически не содержит какао, но содержит много сахара и жиров. Выбирайте темный шоколад или хотя бы молочный, но только не белый!