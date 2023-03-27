Россия грозится потребовать компенсацию в связи с подрывом газопроводов Nord Stream

"Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов Nord Stream. Мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования. Соответствующая резолюция уже подготовлена для подачи в Совет безопасности ООН", - заявил он.

Москва считает, что западные страны активно "саботируют работу по проекту резолюции", а также ссылаются на отсутствие у международного расследования "добавленной стоимости".

Биричевский напомнил также проведенное американским журналистом Сеймуром Хершем расследование, в котором один из источников указал, что диверсию в Балтийском море реализовали США при помощи союзников НАТО. По версии Херша, летом 2022 года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а через три месяца норвежцы взорвали взрывчатку.