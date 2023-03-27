Работники Латвийского радио требуют остановить поспешное объединение общественных СМИ

Сотрудники Латвийского радио считают, что поспешные изменения в законе, которые с 1 января 2024 года предусматривают объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения (LTV), не будут способствовать укреплению общественных СМИ, а ослабят их влияние и повысят риск политических манипуляций.

Открытое письмо подписал 191 сотрудник Латвийского радио.

В письме говорится, что затраты и выгоды от этого слияния неизвестны. Специально созданная рабочая группа по разработке модели комбинированного финансирования СМИ начала свою работу всего неделю назад, но Минфин в своем заключении еще в прошлом году заявил, что в модели объединения общественных СМИ, разработанной Советом общественных электронных СМИ (SEPLP), затраты ясно не указаны.

SEPLP считает самой подходящей моделью финансирования привязку к налоговым поступлениям, и начиная с 2027 года на эти цели планируется выделять 1,3% подоходного налога с населения и 2,12% поступлений акцизного налога.