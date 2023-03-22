"Закрыли вас, и слава Богу". Нужны ли в Латвии СМИ на русском языке?

По сути, аудитория ушла в тень, и никто не знает, что именно потребляет часть русскоязычной аудитории в Латвии.

"Мы, конечно, можем продолжать спрашивать, куда подевалась аудитория, почему не смотрят наши программы - но мне кажется, тут ответы очевидны", - считает генсекретарь Латвийской Трансатлантической организации Сигита Струберга.

Причины?

Вероятно, на решение правительства осторожно относиться к финансированию местных русскоязычных СМИ повлиял и случай, произошедший во время пандемии в 2020 году - тогда правительство Латвии в рамках программы поддержки медиа выделило два миллиона евро на то, чтобы те пережили кризис и информировали общественность о Covid-19.

Свою долю получили и русскоязычные СМИ, однако вылилось это в скандал. Широкий резонанс вызвал факт, что в числе получателей оказались газета "Сегодня" и портал BB.lv - СМИ, которые ранее многократно публиковали статьи российского издания Sputnik, занимающегося российской пропагандой. Предприятие Media nams Vesti и портал в результате конкурса получили 20 000 евро.

После публичных дискуссий и упреков от представителей отрасли Совет фонда интеграции общества (SIF) отложил заключение договора с конкретными СМИ, а министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение) попросил оценить результаты конкурса Службу государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме и даже Службу военной разведки и безопасности. В итоге SIF принял решение лишить "Сегодня" и BB.lv финансирования.