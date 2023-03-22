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"Закрыли вас, и слава Богу". Нужны ли в Латвии СМИ на русском языке?

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
"Закрыли вас, и слава Богу". Нужны ли в Латвии СМИ на русском языке?
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Латвийские СМИ. Иллюстративное фото
Латвийские СМИ. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA, TVNET kolāža

Российская пропаганда в официальных документах Латвии признана главной угрозой информационной безопасности. Тут есть и аудитория, знающая русский язык, и привычка большой части населения потреблять российские шоу, сериалы и новости. А вместе с этим и нарративы Кремля.

При отсутствии местного аналога схожих масштабов многие русскоязычные Латвии используют привычные прокремлевские СМИ, и повлиять на это не могут никакие запреты и законы. Ирония в том, что неправильность такого положения осознают примерно все, но ситуация никак не  меняется.

RUS TVNET закрывает серию статей "Взаимные претензии" разговором о медиа в Латвии на русском языке. Главная задача проекта - показать вопрос с разных точек зрения и попытаться выявить возможные общие точки для обсуждения.

Краткая история вопроса

По данным Центрального статистического управления, в 2017 году (более актуальные данные отсутствуют) русский язык назвали родным больше половины жителей Риги, а в среднем в Латвии их доля на тот момент составляла 36%.

Данные показывают, что вне зависимости от знаний государственного языка подавляющая часть русскоязычных Латвии предпочитает содержание на родном языке. Например, согласно исследованию Latvijas Fakti от 2021 года, медиа на русском языке в Латвии потребляли более половины жителей (59%), в группе нацменьшинств этот показатель достигал 94% опрошенных.

6 июня 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил на территории страны вещание всех российских телеканалов. О том, какую политику в сфере информации Латвия будет соблюдать в будущем, было прописано в утвержденном Кабинетом министров Концептуальном докладе о национальной стратегической коммуникации и безопасности информационного пространства на 2023-2027 гг.

Как сказано в докладе, наиболее значительные международные риски и вызовы в инфопространстве Латвии создает именно Россия. "СМИ, поддерживаемые российскими официальными лицами и Кремлем, с начала прошлого века проводят против Латвии кампании по дискредитации и дезинформации, с помощью которых распространяют враждебные сообщения, адресованные меньшинствам и международным целевым аудиториям и способствующие расколу латвийского общества".

​Далее авторы документа озвучили стратегию, которая многим показалась противоречивой. "Значительная часть нацменьшинств Латвии долгое время активно потребляла содержание контролируемых РФ каналов дезинформации. Чтобы предотвратить исключение и способствовать восстановлению принадлежности этих социальных групп к Латвии, после отключения доступа к этим каналам

важно продолжать предоставлять для этой аудитории качественный альтернативный новостной и развлекательный контент в латвийских СМИ, не увеличивая создание дополнительного контента на языках нацменьшинств за счет госбюджета (...), что будет способствовать объединению общества Латвии на основе госязыка".

За неимением качественного и разностороннего содержания от местных медиа на русском языке вполне закономерно русскоязычная аудитория мигрирует в информационное поле соседнего государства.

Осознают ли это в Латвии? Вполне. Решают ли? Достаточно спорно.

С одной стороны, в Латвии есть общественные СМИ на русском языке. Пусть и не самостоятельный телеканал, как, например, в соседней Эстонии, но все же качественный местный мультимедийный контент, основной площадкой для которого стал rus.lsm.lv и одноименные успешные социальные сети платформы. Помимо этого, при поддержке госбюджета содержанием на русском языке занимается и Латвийское радио 4.

С другой стороны, при росте угрозы со стороны России, в том числе информационной, и даже очевидных успехах в борьбе за умы латвийцев Латвия выбрала путь не усиливать собственные медиа на русском языке, а сделать акцент на сильные СМИ на латышском языке, которые, вероятно, должны привлечь местную аудиторию вне зависимости от языка семьи.

Увеличивать госфинансирование общественных СМИ на русском языке Латвия не планирует, запускать канал - тоже, а те коммерческие СМИ, которые все еще работают на русском языке, делают это, исходя из собственных возможностей. И работают с аудиторией, которая так нужна государству, без какой-либо поддержки.

Верный ли ход?

Работает ли такая логика? Это в феврале обсудили гости передачи "Безопасность в Европе" на RUS.LSM. "Думаю, делать вывод, что после решения [запрета на вещание российских телеканалов] инфопространство Латвии стало безопасным, было бы слишком оптимистично, - сказала главред RUS TVNET Эрика Сташкевич. - (...) По-прежнему есть возможности эти ограничения обойти. Никто не называет цифр, но есть IP-TV, есть обходы, VPN.

"Ядерная аудитория этих телеканалов и этих программ все равно осталась, она все равно по-прежнему это смотрит, и никакие штрафы эту аудиторию не пугают".

Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET

При этом медиаэксперт и экс-член NEPLP Гунта Лидака рассказала об исследовании, проведенным советом в августе-сентябре 2022 года, по результатам которого 60% населения Латвии (95% среди русскоязычного населения) хотело бы продолжать смотреть российские телеканалы. По ее словам, данные показывают, что "теневая" аудитория российских каналов после закрытия увеличилась, а национальных латвийских каналов - нет, или даже сократилась.

По сути, аудитория ушла в тень, и никто не знает, что именно потребляет часть русскоязычной аудитории в Латвии.

"Мы, конечно, можем продолжать спрашивать, куда подевалась аудитория, почему не смотрят наши программы - но мне кажется, тут ответы очевидны", - считает генсекретарь Латвийской Трансатлантической организации Сигита Струберга.

Причины?

Вероятно, на решение правительства осторожно относиться к финансированию местных русскоязычных СМИ повлиял и случай, произошедший во время пандемии в 2020 году - тогда правительство Латвии в рамках программы поддержки медиа выделило два миллиона евро на то, чтобы те пережили кризис и информировали общественность о Covid-19.

Свою долю получили и русскоязычные СМИ, однако вылилось это в скандал. Широкий резонанс вызвал факт, что в числе получателей оказались газета "Сегодня" и портал BB.lv - СМИ, которые ранее многократно публиковали статьи российского издания Sputnik, занимающегося российской пропагандой. Предприятие Media nams Vesti и портал в результате конкурса получили 20 000 евро.

После публичных дискуссий и упреков от представителей отрасли Совет фонда интеграции общества (SIF) отложил заключение договора с конкретными СМИ, а министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение) попросил оценить результаты конкурса Службу государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме и даже Службу военной разведки и безопасности. В итоге SIF принял решение лишить "Сегодня" и BB.lv финансирования.

Летом 2022 года SIF отчитался о рекордной сумме поддержки для "обогащения информационного пространства Латвии и создания качественного общественно значимого контента" - всего в 2022 году в рамках Фонда поддержки медиа (Mediju atbalsta fonds, MAF) были объявлены четыре программы на сумму 4 524 505 евро, что на 3,7 млн больше, чем в 2021 году.

Претендовать на эту поддержку могли только те СМИ, которые выходят на латышском языке.

Журналисты, публицисты, активисты: что думают лидеры мнений?

Вопрос о том, стоит ли из госбюджета финансировать местные СМИ на русском языке, RUS TVNET задал лидерам мнений в Латвии.

"Очень странная ситуация, - считает журналист, главный редактор даугавпилсского портала Chayka.lv Инна Плавока. ​

"Chayka.lv, например, развивается благодаря грантовой поддержке из разных фондов - европейских, американских, зарубежных. (...) Почему латвийское государство считает, что это не нужно - мне трудно понять".

Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

С ней согласна журналист-исследователь Re:Baltica Инга Спринге: "Государству нужно давать финансирование СМИ, пишущим по-русски, но оценивая, кому именно. Я не согласна, что СМИ, которые пишут по-русски, внезапно стали нелояльны стране только потому, что они русские".

Публицист Алексей Стетюха высказался резче: "Ощущение, что идет планомерное уничтожение русскоязычных СМИ в Латвии, чтобы русские сами сказали: "Закрыли вас, и слава Богу, все равно вас читать и смотреть невозможно".

"Я бы сказала, что должна быть поддержка на ближайшие пять лет, чтобы русскоязычные СМИ работали в интересах страны, чтобы они доносили качественную аналитическую информацию до ушей, глаз и сердец русскоязычного населения. (...) До 24 февраля я бы сказала "нет", - такого мнения придерживается активистка Владислава Романова.

"Это экзистенциальный вопрос существования демократии в Латвии - о поддержке СМИ независимо от языка", - убежден преподаватель Рижского технического университета Фредерикс Озолс. 

Другую позицию высказал публицист TVNET Томс Лусис.

"Один госязык, логично, что поддерживаем СМИ на этом языке. (...) Мы идем к тому, чтобы все знали и понимали латышский. И, мне кажется, нет причины финансировать языки, которые для Латвии являются иностранными".

Томс Лусис, публицист TVNET

Видео: Лидеры мнений о господдержке СМИ в Латвии на русском языке 

На данный момент госдотации из всех русскоязычных СМИ получают только общественные СМИ - RUS.LSM и Латвийское радио 4.

Как RUS TVNET сообщили в RUS.LSM, бюджетные расходы платформы в 2021 году составили 1 290 509 евро, в 2022 году - 1 417 982 евро, а запланированные на 2023 год - 1 357 709 евро. К этому стоит добавить и обновленную студию RUS.LSM - после перевода службы новостей LTV в новую студию прежняя в сотрудничестве с международными партнерами была преобразована для нужд RUS.LSM, инвестиции составили 450 000 евро.

Схожая ситуация с Латвийским радио 4. Как RUS TVNET сообщил член правления Латвийского радио по вопросам управления финансами Гирт Хелманис, в период с 2018 по 2022 год Латвийское радио 4 получило в общей сложности 4,7 миллиона средств из государственного бюджета. Внешнее финансирование, в т. ч. из Фонда Тетеревых, Zinc Networks и др., за этот же период составило 64 тыс. евро. По данным представителя радио, финансирование радиостанции за последние 5 лет увеличивалось в среднем на 5% в год, что связано с умеренной тенденцией роста общего бюджета VSIA Latvijas Radio.

Для общей картины - общие расходы из госбюджета на содержание общественных СМИ - LTV и Latvijas Radio - в 2022 году составили 37,7 млн евро, из которых телевидение получило 24 455 622 евро, а Latvijas Radio - 12 692 193 евро. Оставшиеся 603 959 евро отведены для расходов Омбуда и Совета по общественным электронным СМИ.

То есть общественные СМИ на русском языке в 2022 году получили примерно 6% от общего госфинансирования.

Стратегическое видение и примеры других стран

Любопытно, что даже глава департамента координации стратегических коммуникаций Госканцелярии (ответственного за создание Доклада о национальной стратегической коммуникации) Рихард Бамбалс признал, что недостаток финансируемых из госбюджета СМИ на языках нацменьшинств может подтолкнуть русскоязычных Латвии к потреблению прокремлевских медиаканалов.

"Зная о неоднородной структуре латвийского общества (...), я в целом выступаю за господдержку контента на языках меньшинств, - говорит он. - (...) Решение NEPLP было правильным шагом. Однако вместо этих каналов необходимо предлагать альтернативный новостной и развлекательный контент, соответствующий европейским ценностям".

По словам Бамбалса, к дискуссии о господдержке СМИ на языках нацменьшинств обязательно следует вернуться. "Это обязательно должно решаться путем разработки под руководством Минкультуры Основных направлений медиаполитики на 2023-2027 годы, - сказал он, добавив:

- Латвийское государство не должно упускать возможности обратиться к той части общества, которая ранее использовала дружественный соседней стране медиаконтент".

Парадоксальная ситуация, при которой подавляющая часть экспертов высказывается за решение, противоречащее текущему, вероятно, объясняется политической причиной: за СМИ в Латвии отвечает Министерство культуры, которым долгое время руководят политики из Нацобъединения.

Как прислушаться к мнению экспертов и изменить ситуацию в таких условиях - неясно. Примечательно, что в других странах ситуация разительно отличается.

Даже в раздираемой войной Украине все еще есть госСМИ с русскоязычной версией www.ukrinform.ru (пусть и перетекшей в Telegram), а популярные новостные сайты "Обозреватель", "Сегодня", агентство УНИАН до сих пор сохраняют версии на русском языке. То же касается и сайта президента Украины Владимира Зеленского. А после начала полномасштабной войны в Украине запустили спонсируемый государством русскоязычный государственный телеканал "FreeДом".

Иная по сравнению с Латвией ситуация наблюдается и в соседней Эстонии. Как RUS TVNET рассказал главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев, до марта 2022 года частные эстонские СМИ на русском не имели господдержки, кроме отдельных тематических проектов с небольшими бюджетами, из-за чего игроков на этом медиарынке со временем становилось все меньше.

Все изменилось после начала войны: с марта по декабрь 2022 года Таллинн выделил четырем крупнейшим медиадомам страны 1,3 млн евро. В 2023 году они же получили еще 1 миллион. Благодаря этому редакция Rus.Postimees расширилась до 28 человек. Напомним, что в Эстонии есть и полноценный общественный телеканал на русском языке ETV+.

И даже в Литве, где русскоязычные - не крупнейшее нацменьшинство страны (первое место занимают поляки. - Прим. ред.), в октябре прошлого года запустили телевизионные новости на русском языке. Это коммерческий проект, но и они могут претендовать на господдержку, Литва не ввела ограничений по языку.

"У нас в этом году 3 000 000 евро были разделены между игроками от нашего Государственного фонда поддержки радио, ТВ и прессы. И это были интернет-каналы, бумажные газеты, радиостанции, телевидение. Но это был общий пирог, и какие-то деньги, естественно, ушли в том числе и даже глубоко региональным изданиям.

Более того, действительно имеют место случаи, когда русскоязычные СМИ в Литве получают финансовую поддержку. И кроме этого большого фонда, у нас есть еще Департамент нацменьшинств, где имеется свой - очень такой скромный, но все равно бюджет, который предусмотрен для медиа на языках нацменьшинств", - в декабре 2022 года обрисовал ситуацию редактор новостной службы ТV3 Plus в Литве Денис Тарасенко.

***

Будущее местных русскоязычных СМИ в Латвии неясно. Аудитория есть, запрос - тоже, но как переориентировать аудиторию российских медиа в пользу местных - вопрос открытый. Государство наращивать инвестиции в медиаконтент на русском языке не планирует, ожидая "интеграции на основе государственного языка". Переманит ли это аудиторию, эмигрировавшую в "тень"? Удастся ли коммерческим медиа закрыть нишу российских пропагандистских телеканалов? Нарастят ли аудиторию общественные СМИ Латвии? От ответов на эти вопросы зависит, не уступит ли Латвия в борьбе за умы своего же населения российскому инфополю, которое считает враждебным.

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