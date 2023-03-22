"Закрыли вас, и слава Богу". Нужны ли в Латвии СМИ на русском языке?

Претендовать на эту поддержку могли только те СМИ, которые выходят на латышском языке.
Журналисты, публицисты, активисты: что думают лидеры мнений?
Вопрос о том, стоит ли из госбюджета финансировать местные СМИ на русском языке, RUS TVNET задал лидерам мнений в Латвии.
"Очень странная ситуация, - считает журналист, главный редактор даугавпилсского портала Chayka.lv Инна Плавока.
"Chayka.lv, например, развивается благодаря грантовой поддержке из разных фондов - европейских, американских, зарубежных. (...) Почему латвийское государство считает, что это не нужно - мне трудно понять".
Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv
С ней согласна журналист-исследователь Re:Baltica Инга Спринге: "Государству нужно давать финансирование СМИ, пишущим по-русски, но оценивая, кому именно. Я не согласна, что СМИ, которые пишут по-русски, внезапно стали нелояльны стране только потому, что они русские".
Публицист Алексей Стетюха высказался резче: "Ощущение, что идет планомерное уничтожение русскоязычных СМИ в Латвии, чтобы русские сами сказали: "Закрыли вас, и слава Богу, все равно вас читать и смотреть невозможно".
"Я бы сказала, что должна быть поддержка на ближайшие пять лет, чтобы русскоязычные СМИ работали в интересах страны, чтобы они доносили качественную аналитическую информацию до ушей, глаз и сердец русскоязычного населения. (...) До 24 февраля я бы сказала "нет", - такого мнения придерживается активистка Владислава Романова.
"Это экзистенциальный вопрос существования демократии в Латвии - о поддержке СМИ независимо от языка", - убежден преподаватель Рижского технического университета Фредерикс Озолс.