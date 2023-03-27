В Германии проходит крупная забастовка работников транспорта

Профсоюзы требуют прибавки не менее 500 евро в месяц

Ожидается, что в стачке примут участие около 350 тысяч работников транспорта. Профсоюзы хотят добиться для них увеличения заработной платы. Так, Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5 процента, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц.

Забастовка станет самой крупной стачкой в Германии с 1992 года, подчеркнул глава Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke). Она проходит одновременно с очередным раундом переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.