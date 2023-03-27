В Мариуполе, оккупированном российской армией, взорван автомобиль начальника полиции, назначенного российскими властями. Об этом сообщает "Медуза".
В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции, его назначили власти РФ
В оккупированном Россией Мариуполе был взорван автомобиль начальника полиции Михаила Москвина. Он был назначен на эту должность российскими властями.
"Сегодня в Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина, он жив. Разговаривал с ним, он получил легкую контузию", - сказал российский полковник Эдуард Басурин.
"Медуза" сообщает, что автомобиль Москвина взорвался в нескольких метрах от него, а сам он был контужен, но не получил серьезных ранений.
Законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что за взрывом автомобиля стоит "мариупольское сопротивление" и что была взорвана машина одного из "топ-военных".
Напомним, что после полномасштабного вторжение в Украину 24 февраля прошлого года, российские войска три месяца осаждали Мариуполь и фактически полностью разрушили город.
Мариуполь до сих пор находится под контролем российской армии.
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