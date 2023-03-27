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Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

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Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом
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33-летний Дэниел Рэдклифф (Daniel Radcliffe) и его девушка, 38-летняя актриса Эрин Дарк, ждут первенца, пишет Spletnik.ru. 

Папарацци сфотографировали пару во время прогулки в Нью-Йорке и заметили округлившийся живот Эрин. Представитель знаменитостей подтвердил всеобщие подозрения.

Напомним, что  Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк познакомились в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых" и с тех пор не расстаются. Они не раз говорили о том, что счастливы в отношениях. 

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