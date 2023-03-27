Генерал ВСУ: сейчас самая интенсивная фаза в битве за Бахмут

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", - сказал он.

По словам генерал-полковника, Украина обороняет Бахмут из-за военной необходимости. При обороне используются защитные укрепления и оборудованные огневые сооружения.

Сырский подчеркнул, что командование просчитывает все возможные варианты развития событий, и будет действовать адекватно сложившейся обстановке.

Российские войска с начала года ведут активное наступление на Бахмут, но полностью овладеть этим городом им не удается. И российская, и украинская стороны понесли тяжелые потери в попытках установить контроль над Бахмутом.

Как сообщила британская военная разведка, в субботу, 25 марта, российские атаки на Бахмут фактически прекратились, что, вероятно, является признаком крайнего истощения российских сил.

Комментируя эти оценки, пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что Бахмут по-прежнему остается эпицентром боевых действий.

"Сегодня было 18 боевых столкновений, а до недавнего времени было 30-50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя покажет", - сказал Череватый.

По данным Международного комитета Красного Креста, в Бахмуте осталось 3500 мирных жителей, в том числе 32 ребенка.