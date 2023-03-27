Битва за Бахмут все еще находится в самой напряженной фазе. Российские войска атакуют город с начала года, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Генерал ВСУ: сейчас самая интенсивная фаза в битве за Бахмут
"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", - сказал он.
По словам генерал-полковника, Украина обороняет Бахмут из-за военной необходимости. При обороне используются защитные укрепления и оборудованные огневые сооружения.
Сырский подчеркнул, что командование просчитывает все возможные варианты развития событий, и будет действовать адекватно сложившейся обстановке.
Российские войска с начала года ведут активное наступление на Бахмут, но полностью овладеть этим городом им не удается. И российская, и украинская стороны понесли тяжелые потери в попытках установить контроль над Бахмутом.
Как сообщила британская военная разведка, в субботу, 25 марта, российские атаки на Бахмут фактически прекратились, что, вероятно, является признаком крайнего истощения российских сил.
Комментируя эти оценки, пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что Бахмут по-прежнему остается эпицентром боевых действий.
"Сегодня было 18 боевых столкновений, а до недавнего времени было 30-50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя покажет", - сказал Череватый.
По данным Международного комитета Красного Креста, в Бахмуте осталось 3500 мирных жителей, в том числе 32 ребенка.
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