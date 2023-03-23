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Генерал: российские войска у Бахмута иссякают, украинцы скоро смогут использовать шанс

rus.tvnet.lv
Генерал: российские войска у Бахмута иссякают, украинцы скоро смогут использовать шанс
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Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: AP Photo/LIBKOS/Scanpix

Российские войска не утратили надежду занять Бахмут, но их потери велики, и силы иссякают, так ситуацию на фронте характеризовал командир сухопутных сил Украинской армии генерал-полковник Александр Сырский, добавив, что защитники Украины скоро используют эту возможность.

"Агрессор не оставил надежды любой ценой захватить Бахмут, несмотря на потерю живой силы и техники. Основная сила в этом направлении - ЧВК "Вагнер", - на платформе Telegram указал Сырский.

По его словам, Украина готовится к контрнаступлению.

"Не жалея никого, они теряют значительные силы. Очень скоро мы будем использовать эту возможность, как и когда-то это делали у Киева, Харькова, Балаклеи и Купянска", - сообщил Сырский.

"Находясь под постоянным огнем артиллерии и авиации врага, наши солдаты на фронте демонстрируют сверхчеловеческую прочность, мужественность и мужество, подчеркнул командир сухопутных сил", - подчеркнул он.

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