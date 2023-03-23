Генерал: российские войска у Бахмута иссякают, украинцы скоро смогут использовать шанс

"Агрессор не оставил надежды любой ценой захватить Бахмут, несмотря на потерю живой силы и техники. Основная сила в этом направлении - ЧВК "Вагнер", - на платформе Telegram указал Сырский.

По его словам, Украина готовится к контрнаступлению.

"Не жалея никого, они теряют значительные силы. Очень скоро мы будем использовать эту возможность, как и когда-то это делали у Киева, Харькова, Балаклеи и Купянска", - сообщил Сырский.

"Находясь под постоянным огнем артиллерии и авиации врага, наши солдаты на фронте демонстрируют сверхчеловеческую прочность, мужественность и мужество, подчеркнул командир сухопутных сил", - подчеркнул он.