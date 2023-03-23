Российские войска не утратили надежду занять Бахмут, но их потери велики, и силы иссякают, так ситуацию на фронте характеризовал командир сухопутных сил Украинской армии генерал-полковник Александр Сырский, добавив, что защитники Украины скоро используют эту возможность.
Генерал: российские войска у Бахмута иссякают, украинцы скоро смогут использовать шанс
Генерал: российские войска у Бахмута иссякают, украинцы скоро смогут использовать шанс
"Агрессор не оставил надежды любой ценой захватить Бахмут, несмотря на потерю живой силы и техники. Основная сила в этом направлении - ЧВК "Вагнер", - на платформе Telegram указал Сырский.
По его словам, Украина готовится к контрнаступлению.
"Не жалея никого, они теряют значительные силы. Очень скоро мы будем использовать эту возможность, как и когда-то это делали у Киева, Харькова, Балаклеи и Купянска", - сообщил Сырский.
"Находясь под постоянным огнем артиллерии и авиации врага, наши солдаты на фронте демонстрируют сверхчеловеческую прочность, мужественность и мужество, подчеркнул командир сухопутных сил", - подчеркнул он.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова