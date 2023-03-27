Видео ⟩ Семья потеряла все имущество во время пожара и просит о помощи

Однажды утром Вия и ее муж обнаружили, что горит сарай. Женщина пыталась потушить огонь, но безрезультатно. Пламя из горящего сарая перекинулось на крышу дома. Он сгорел полностью.

Сообщается, что пожар начался из-за короткого замыкания. Возможно, мышь перегрызла провод, сказала Вия.

В доме семья прожила 28 лет, но сейчас дом и вещи повреждены. Семья просит о помощи, так как их материальное положение в этом году стало еще хуже.

По словам семьи, самой большой поддержкой будет материал для строительства крыши, деньги или материалы.

Организация Pēc ugunsgrēka открыла счет поддержки для семьи.

Позвонив по номеру 90203909, вы пожертвуете паре 1,50 евро, а по телефону 90006860 - 4,27 евро.

С семьей можно связаться по телефону 26209751, чтобы пожертвовать другие нужные вещи и материалы.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)