Ядерное оружие возвращается в РБ. Какими будут последствия?

В Беларуси, говорит эксперт, по данным 2011 года, было 35 таких самолетов, часть - бомбардировщики, часть - разведчики. После отказа от ядерного оружия на этих самолетах были демонтированы элементы бортового радиоэлектронного оборудования и средства управления оружием, которые могли обеспечивать применение ядерных боеприпасов.

В 2012 году бомбардировщики были сняты с вооружения и отправлены на консервацию и хранение, часть была продана Южному Судану. "Но очевидно, что какое-то количество осталось, и эти самолеты были модернизированы на предприятии "Сухой", - считает Алесин.

Кроме того, в Беларуси уже находятся комплексы "Искандер-М", которые по техническим характеристикам обладают способностью нести ядерные боевые части.

Тем временем Павел Подвиг подчеркивает, что "наличие хранилища еще не означает того, что там что-то будет храниться": "Прецеденты в российской практике существуют - когда хранилище было построено, тем не менее на протяжении многих лет оставалось незаполненным. В Калининграде, например, хранилище, возможно, до сих пор стоит пустое - точно мы этого не знаем. Я считаю, что с очень большой вероятностью до реального перемещения и размещение боезарядов в Беларуси дело не дойдет".

Обязательства Беларуси и России

Беларусь и Россия являются странами-участницами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Нарушат ли они свои обязательства, если ядерное оружие вернется в Беларусь? Эксперты считают, что формально нарушения не будет.