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Киевскую и Днепропетровскую области атаковали дроны-камикадзе

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Киевскую и Днепропетровскую области атаковали дроны-камикадзе
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Иранский дрон в небе над Киевом, 17 октября 2022 года.
Иранский дрон в небе над Киевом, 17 октября 2022 года. Фото: Efrem Lukatsky/AP

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире украинского телевидения, что над Киевской и Днепропетровской областями страны сбиты несколько дронов-камикадзе. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Враг атакует Украину дронами Shahed-136, или вдвое меньшая его версия Shahed-131. Атакуют с севера и с юго-восточного направления. Это Брянская область, а также побережье Азовского моря", - сказал Юрий Игнат.

Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Киеве, Днепре, Краматорске. В Киевской области сработали системы ПВО, рассказали в местной военной администрации.

"Если слышите взрывы, вероятно, может работать противовоздушная оборона. Призываем граждан придерживаться алгоритмов безопасности", - добавил Юрий Игнат.

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