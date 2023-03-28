Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире украинского телевидения, что над Киевской и Днепропетровской областями страны сбиты несколько дронов-камикадзе. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Киевскую и Днепропетровскую области атаковали дроны-камикадзе
Киевскую и Днепропетровскую области атаковали дроны-камикадзе
"Враг атакует Украину дронами Shahed-136, или вдвое меньшая его версия Shahed-131. Атакуют с севера и с юго-восточного направления. Это Брянская область, а также побережье Азовского моря", - сказал Юрий Игнат.
Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Киеве, Днепре, Краматорске. В Киевской области сработали системы ПВО, рассказали в местной военной администрации.
"Если слышите взрывы, вероятно, может работать противовоздушная оборона. Призываем граждан придерживаться алгоритмов безопасности", - добавил Юрий Игнат.
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