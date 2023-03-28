Видео ⟩ Женщина убила шестерых в христианской школе в США: новая информация

Полиция прибыла через 15 минут после получения звонка и в перестрелке с нападавшей застрелила ее. Первоначально сообщалось, что стрелок была подростком, но позже выяснилось, что это 28-летняя женщина из Нэшвилла, сказал Аарон.

Она была вооружена как минимум двумя автоматами и одним пистолетом, в настоящее время нет информации о ее возможных мотивах. Считается, что по крайней мере два пистолета были приобретены на законных основаниях в Нэшвилле или его окрестностях.

Стрелок нарисовала подробную карту школы, отметив возможные точки входа, а также оставил манифест и заметки, которые сейчас расследуются полицией. Считается, что она бывшая ученица этой школы.

Нападавшая застрелила двух девочек и одного мальчика восьми или девяти лет, а также двух женщин и одного мужчину в возрасте 60 или 61 года. Среди пострадавших - 60-летняя Кэтрин Кунс, которая была директором этой школы с июля 2016 года.

Основанная в 2001 году пресвитерианская конфессиональная школа насчитывает около 200 учеников от дошкольного возраста до шестого класса, а также около 50 сотрудников.

Белый дом назвал стрельбу в школе в Нэшвилле "душераздирающей" и призвал республиканцев поддержать усилия президента Джо Байдена по запрету штурмового оружия, которое обычно используется при массовых расстрелах в США.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что Байдену известно о "душераздирающих новостях об еще одном расстреле", и спросила, чего ждут республиканцы, чтобы "принять меры для запрета на штурмовое оружие".