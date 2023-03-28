Украина получила первый британский танк Challenger-2

Резников сообщил, что в понедельник, 27 марта, провел пробные поездки "нового пополнения наших вооруженных сил". Среди "опробованной" министром техники упоминаются британский Challenger-2, американские боевые бронированные машины Stryker и Cougar, немецкий Marder.

"Еще год назад никто не мог предположить, что поддержка наших партнеров будет такой сильной", - сказал министр.

В понедельник министерство обороны Великобритании сообщило, что обучение украинских военнослужащих работе с танками Challenger-2 в Великобритании завершилось и они вернулись на родину.

Лондон пообещал поставить Украине 14 Challenger-2.