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Украина получила первый британский танк Challenger-2

rus.tvnet.lv
Украина получила первый британский танк Challenger-2
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Танк Challenger-2
Танк Challenger-2 Фото: AFP / Scanpix

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Facebook пост, из которого следует, что на территорию Украины уже доставлен как минимум один британский танк Challenger-2.

Резников сообщил, что в понедельник, 27 марта, провел пробные поездки "нового пополнения наших вооруженных сил". Среди "опробованной" министром техники упоминаются британский Challenger-2, американские боевые бронированные машины Stryker и Cougar, немецкий Marder.

"Еще год назад никто не мог предположить, что поддержка наших партнеров будет такой сильной", - сказал министр.

В понедельник министерство обороны Великобритании сообщило, что обучение украинских военнослужащих работе с танками Challenger-2 в Великобритании завершилось и они вернулись на родину.

Лондон пообещал поставить Украине 14 Challenger-2.

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