Навсегда закроют участок дороги Кекава - Плаканциемс

Участок будет закрыт навсегда, и отныне для маршрута до Кекавы нужно выбирать местную дорогу Баложи - Плаканциемс - Иецава (V7) и ​​Рижскую объездную дорогу (Саласпилс - Бабите) (A5) (см. карту). Дорожные знаки о тупике впереди расположены за 0,8 км и 2,4 км до закрытого участка, а также на Рижской объездной дороге. В тупиках будут установлены места для разворотов.

Фото: LVC

Участок Бауского шоссе (A7) Рига - Кекава является одной из самых загруженных дорог в Латвии, со средней интенсивностью движения 17 000 автомобилей в день, а на отдельных участках дороги даже 25 278 автомобилей. Интенсивность грузоперевозок на этом отрезке уже превышает лимит в три раза. Бауское шоссе - единственная государственная магистраль, имеющая в каждом направлении на въезд и выезд из Риги по одной полосе.

Разработку технического проекта и строительство Кекавской объездной дороги, в т.ч. основной трассы, параллельных дорог, путепроводов и другой сопутствующей инфраструктуры осуществляет частный партнер AS Kekava ABT и его субподрядчики, а надзор за строительством осуществляет SIA Firma L4. Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года, при этом частный партнер будет обслуживать дорогу еще 20 лет после завершения строительных работ, таким образом, завершение всего проекта запланировано на 2043 год.