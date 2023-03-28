Магистраль будущего от Таллинна до Вильнюса: 5G позволит зарабатывать и экономить

В 2018 году министерства стран Балтии подписали меморандум о взаимопонимании по развитию в коридоре Via Baltica автоматизированного подключенного вождения, в том числе с использованием новейших технологий. Благодаря финансированию от Механизма восстановления и устойчивости ЕС (МВУ) эта идея к 2026 году станет реальностью благодаря сети 5G, которая растянется по всей длине коридора.

Общее финансирование проекта в Латвии ожидается на уровне 12,5 млн, и за эти деньги Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) должен проложить трассу оптической сети протяженностью 189 км, а также построить 14 новых вышек связи.

Следует отметить, что общая запланированная протяженность трассы составляет 239 км, из них примерно 50 км оптической сети уже готовы к эксплуатации. Общее количество вышек составит 81 - и в этом случае тоже уже установлено 67.

В настоящее время проект находится на активной стадии закупок и планирования, а к завершающей приблизится в 2024 году, и полностью все строительные работы должны быть окончены в конце 2025 года. Как и все проекты МВУ, этот должен быть сдан до 2026 года, иначе есть риск потерять финансирование.

Именно строительство оптической сети будет самой долгой, самой дорогой и масштабной работой. Так как финансирование этого проекта было запланировано ранее, то исполнителям проекта LVRTC придется позаботиться о том, чтобы денег хватило на все.