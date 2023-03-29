"Военные России будут уничтожены НАТО": чем опасна военная активность РФ на островах у берегов Эстонии

Финский историк, доктор философии и писатель Юрки Пааскоски в 2021 году. Фото: скриншот YouTube / Websteri Referenssit

- Остров Гогланд - самая западная точка Ленинградской области России. Сейчас остров закреплен за Кингисеппским районом российского региона, который граничит с Эстонией. Но так было не всегда. Сегодня уже можно напомнить, что Гогланд, пусть и в прошлом, но финская земля?

- Конечно. Жителями острова были именно финны.

- Почему и когда Гогланд впервые стал частью России? Если я не путаю, это был Абоский мирный договор 1743 года…

- Нет. Это произошло после мирного договора 1721 года, который был подписан в Ништадте. Была долгая война между Швецией и Россией ("Северная война" 1700-1721 годов – при.ред.). И тогда Швеция потеряла Гогланд.

Морское сражение у острова Гогланда 22 июля 1713 года между Императорским флотом России и флотом Швеции. Фото: imago images / H. Tschanz-Hofmann

- В 1920 году остров стал финским. Как его воспринимали в Финляндии 100 лет назад?

- Гогланд уже в 1809-1917 годах был часть Великого княжества Финляндского (генерал-губернаторство в составе Российской империи до 1917 года и с 1917 года в составе Российской республики, занимало территорию современной Финляндии и части Карельского перешейка и Северного Приладожья, ныне Ленинградская область и Республика Карелия – прим.ред.). В 1920-е 30-е годы на этом острове бывали на отдыхе многие художники. Местное население состояло из рыбаков, которые имели тесные и хорошие контакты и с Финляндией, и с Эстонией.

- СССР вернул Гогланд по итогам советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Почему Финляндия не смогла сохранить остров?