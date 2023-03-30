"А вы почему молчали, когда НАТО Югославию бомбило, а?!" - этот вопрос частенько служит оправданием развязанной Россией войны в Украине. Правды в нем, конечно, намного меньше, чем хотелось бы сторонникам Путина. Разбираемся, что стоит за такой аргументацией.
Липину интересно ⟩ "Почему НАТО можно, а России нет?" - отвечаем на главный аргумент пропаганды Кремля
За 13 месяцев войны российская пропаганда перебрала огромное количество аргументов, в попытках объяснить нападение на Украину.
Защита детей Донбасса превратилась в денацификацию, которая, в свою очередь, стала десатанизацией. Борьба с однополярным миром стала ответными шагами на враждебные действия Запада. А там еще и Лукашенко готов "показать, откуда готовилось нападение".
Но один аргумент остался практически неизменным с 24 февраля 2022 года. Он звучит примерно как "А почему им можно?". Дальше следует обвинительный перст в сторону НАТО, мол, они-то и Югославию бомбили, и Каддафи свергали.
Что ж, давайте разбираться с этим аргументом.
Не по правилам
Начнем с маленькой, но важной детали. Даже, если бы этот аргумент был на 100% правдив (а он не правдив на 100%), то его использование все равно было бы некорректным.
В риторике такой прием называется Tu quoque (в переводе с латыни - "ты тоже"), а попросту говорят "сам такой".
Принцип его работы - не отвечать на конкретную претензию, а доказывать несостоятельность самого критикующего.
Однако, переход на личности не отменяет изначальной претензии. Если Петя убил человека, то защита в стиле "а Вася тоже убил человека" скорее приведет к началу следствия в отношении Васи, а не оправданию Пети.
Так что, если бы НАТО и правда нападало на другие страны и совершало там военные преступления - это повод подать на них в Международный уголовный суд, а не самим начинать творить бесчинства.
Но это маленькое отступление. Главный вопрос - а НАТО действительно такое себе позволяло?
НАТО, а не США
Если слушать российскую пропаганду, то складывается ощущение, что НАТО и США - это единый организм. США что-то захотят, а все остальное НАТО возьмет под козырек и исполнит.
Это, мягко говоря, не так. На данный момент в НАТО состоят 30 стран. По представителю от каждой формируют Североатлантический совет, которым управляет генеральный секретарь НАТО. Нынче это норвежец Йенс Столтенберг.
Кстати, представитель США ни разу не был генсеком НАТО.
Все решения Совет принимает единогласно. И в этом плане не важно, выступают против США, страны Балтии или Северная Македония. Любой голос против важен.
Скептики, конечно, заявят, что у США есть отличный рычаг давления на все остальные страны - деньги. И это правда. Денежные вложения США в НАТО почти в три раза превышают вложения всех остальных стран вместе взятых.
Но это же и ответ на то, почему США не нужна поддержка НАТО. Им вполне хватает военного бюджета, чтобы проводить военные операции самим. И исторических примеров тому десятки.
Достаточно сказать, что НАТО до распада СССР, в принципе, не проводило военных операций. И в условных Корейской и Вьетнамской войнах США участвовали сами, а на просьбы о помощи НАТО не отзывалось.
Так что стоит разделять НАТО и США.
Операции НАТО: Югославия, Афганистан и Ливия
Среди всех военных операций НАТО, пожалуй, три вызывают наибольший интерес в контексте этой статьи. И именно эти три операции чаще всего упоминаются российскими пропагандистами.
Бомбардировки Югославии в 1999 году - как пример несанкционированной военной агрессии со стороны НАТО; ввод войск в Афганистан - как пример захвата фактической власти в другой стране; и операция в Ливии - как пример незаконного устранения действующего лидера другой страны.
В Югославии НАТО осуществляло ряд военных операций, все из которых были санкционированы ООН (в отличие от ввода российских войск в Украину). Более того, конкретно войска были введены в регион только после соглашения с Боснией и Герцеговиной.
Единственным исключением стали те самые бомбардировки, которые совершались с 24 марта по 10 июня 1999 года.
Эта часть операции проводилась без согласия и разрешения ООН, что, конечно, вызвало большие споры о ее легитимности, которые не утихают и по сей день.
Но, согласитесь, сложно сравнивать нелегитимную операцию в рамках легитимной военной кампании и помощи с преступной и незаконной войной.
В Афганистан же войска НАТО также были введены с разрешения действующего правительства страны и под эгидой ООН. Так что оккупацией или захватом власти это назвать нельзя.
Могут быть вопросы к эффективности присутствия войск НАТО, которые находились на территории Афганистана с 2002 по 2021 год, ведь сразу же после их отвода власть в Афганистане захватил Талибан. Но сама по себе операция (вернее операции - технически это были две военных операции, одна из которых сменила другую) была абсолютно законной.
И последний пункт - Ливия. НАТО ввело войска и начала операцию с конкретной целью свергнуть Муамара Каддафи, поддерживая другую сторону гражданской войны - Переходный национальный совет Ливии.
Тут, при желании, можно найти аллюзии с войной в Украине, где Россия поддерживает отколовшиеся от страны ДНР и ЛНР. Но различий все-таки больше.
Во-первых, уже набившее оскомину - ООН разрешил. Причем на резолюцию Совета Безопасности ООН №1973 (та самая, которая санкционировала ввод войск других стран, в том числе и государств НАТО, на территорию Ливии) Россия вето не наложила, а просто воздержалась от голосования.
Во-вторых, почему вообще ООН задумалось о такой резолюции - с такой просьбой к ней обратились страны рядом с Ливией и даже некоторые официальные чиновники страны. В частности, Лига арабских государств, членом которой являлась и Ливия.
Вполне очевидно, что ни ООН не санкционировало ввод российских войск на территорию Украины, ни сама Россия (или, например, СНГ) об этом не просила.
В целом, вопрос, скажем, обстрелов ДНР и ЛНР представители России в ООН не поднимали ни разу. Как говорится, а где вы были восемь лет?
Так что как кто бы не относился к действиям НАТО на территории Ливии и их законности, нападение России на Украину даже не пыталось входить в сферу международного правопорядка.
А Ирак?
Войну в Ираке российские пропагандисты тоже частенько поминают среди примеров "лицемерия Запада". Однако, война в Ираке была исключительно американской инициативой, которую НАТО как организация не поддержала.
И, надо признать, к легитимности войны в Ираке тоже есть вопросы. Даже тогдашний генсек ООН Кофи Аннан назвал вторжение незаконным.
Тем не менее, эта статья посвящена исключительно военным операциям НАТО, а война в Ираке - это слишком обширная тема, чтобы разбирать ее всего лишь в нескольких абзацах.
Поэтому я приведу лишь несколько основных причин, почему сравнивать вторжения США в Ирак и России в Украину сложно.
1. Лидером Ирака был несменяемый, правивший почти 24 года, диктатор Саддам Хусейн. Лидер Украины - избранный демократично Владимир Зеленский.
2. Ирак представлял угрозу для соседних стран и подозревался в укрытии террористических организаций. Подозрения в том, собиралась ли Украина нападать на соседние страны, ограничиваются "а я вам покажу, откуда готовилось нападения" от Александра Лукашенко.
3. Иракский вопрос обсуждался в ООН несколько лет. В частности, ООН выпустил 17 резолюций по этому поводу с 1990 по 2002 годы. Вопрос Украины Россией не поднимался, повторюсь, ни разу.
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Вряд ли хоть какая-то мировая влиятельная держава может надеть на себя "белое пальто", у каждой в истории есть примеры крайне недостойного или даже незаконного поведения.
Для этого и были созданы международные организации, вроде ООН, которые стараются контролировать и оценивать действия других стран.
И, разумеется, можно спорить и дискутировать о том, больше ли позволяется более влиятельным экономически и политически государствам, чем другим странам. И в этой дискуссии вполне могли бы быть здравые зерна.
Но чего делать нельзя, так это оправдывать этой дискуссией войну в Украине и пытаться придавать ей флер законности.
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