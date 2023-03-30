Липину интересно ⟩ "Почему НАТО можно, а России нет?" - отвечаем на главный аргумент пропаганды Кремля

Так что стоит разделять НАТО и США.

Операции НАТО: Югославия, Афганистан и Ливия

Среди всех военных операций НАТО, пожалуй, три вызывают наибольший интерес в контексте этой статьи. И именно эти три операции чаще всего упоминаются российскими пропагандистами.

Бомбардировки Югославии в 1999 году - как пример несанкционированной военной агрессии со стороны НАТО; ввод войск в Афганистан - как пример захвата фактической власти в другой стране; и операция в Ливии - как пример незаконного устранения действующего лидера другой страны.

В Югославии НАТО осуществляло ряд военных операций, все из которых были санкционированы ООН (в отличие от ввода российских войск в Украину). Более того, конкретно войска были введены в регион только после соглашения с Боснией и Герцеговиной.

Единственным исключением стали те самые бомбардировки, которые совершались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Эта часть операции проводилась без согласия и разрешения ООН, что, конечно, вызвало большие споры о ее легитимности, которые не утихают и по сей день.

Но, согласитесь, сложно сравнивать нелегитимную операцию в рамках легитимной военной кампании и помощи с преступной и незаконной войной.

В Афганистан же войска НАТО также были введены с разрешения действующего правительства страны и под эгидой ООН. Так что оккупацией или захватом власти это назвать нельзя.